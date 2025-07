Wimbledon 2025: La Estadounidense Amanda Anisimova y la Polaca Iga Swiatek jugarán una final inédita

Anisimova derrotó a Sabalenka y jugará su primera final de Grand Slam. Swiatek batió en 71 minutos a Bencic.

La tenista estadounidense número 13 del mundo, Amanda Anisimova, sorprendió a la número uno Aryna Sabalenka por parciales de 6-4, 4-6 y 6-4 en la Cancha Central de Wimbledon, para avanzar a su primera final de un torneo Grand Slam.

Allí enfrentará a la polaca Iga Swiatek, que clasificó a su primera final en el «cesped sagrado» y sexta de un Major tras doblegar 6-2 y 6-0 a la suiza Belinda Bencic.

La nacida en Nueva Jersey, pero criada en Florida, estaba jugando su segunda semifinal en un Major, luego que en 2017 cayera en la misma etapa de Roland Garros cuando tenía 17 años.

«Esto no parece real ahora mismo», dijo Anisimova tras culminar el partido de 2 horas y 36 minutos con un tiro ganador de derecha en su cuarto punto para partido. «Me moría de ganas. No sé cómo lo logré».

Cabe destacar que la ganadora de la final del sábado será la octava campeona distinta en las últimas ocho ediciones. Sin embargo, Swiatek buscará ser la primera nacida en su país en alzar el trofeo del tercer Grand Slam del año año. Por su parte, ninguna estadounidense gana Wimbledon desde Serena Williams en 2016.

Regresó con todo

En mayo de 2023, Anisimova se tomo un descanso del Tour y manifestó que había estado luchando con su salud mental durante casi un año. Sin embargo, logró superar eso y dos años después está en su primera definición de un Grande; y que más que en la «catedral del tenis».

«Para ser honesta, si me dijeras que estaría en la final de Wimbledon, no te creería», sentenció. «Al menos no tan pronto, porque ha pasado un año desde mi regreso y estar aquí no es fácil. Mucha gente sueña con competir en esta increíble cancha. Ha sido un gran privilegio competir aquí, y estar en la final es simplemente indescriptible, la verdad».

Swiatek demostró que puede jugar bien en cesped

Por su parte, Iga Swiatek dominó todo el partido ante Bencic y ganó en 71 minutos, llegando a registrar servicios de hasta 191kph y el doble de tiros ganadores frente a los errores no forzados (26 vs. 23).

«El tenis me sigue sorprendiendo. Creía haberlo vivido todo, a pesar de mi juventud. Creía haberlo vivido todo en la cancha. Pero no experimenté jugar bien en hierba», explicó Swiatek al finalizar su partido. «Es la primera vez».

Hay que acotar que la oriunda de Varsovia tiene récord de 5-0 en finales de Grand Slam, incluyendo 4-0 en el polvo de ladrillo de Roland Garros y 1-0 en las canchas duras del US Open, pero solo había llegado hasta cuartos de final de Wimbledon. Igualmente, ha pasado ya más de un año desde su último título, lo que explica su caída en el ranking desde el primer puesto hasta el cuarto, siendo además octava cabeza de serie en este certamen.

