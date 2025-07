Wimbledon 2025: El Serbio Novak Djokovic y el Italiano Jannik Sinner clasificaron y se medirán en Semifinales

El serbio jugará su semifinal 14 en Wimbledon, un récord para los individuales masculinos, el italiano, con cara a cara favorable 2-0, su tercera.

Novak Djokovic y Jannik Sinner ganaron sus respectivos duelos de Cuartos de Final este miércoles en Wimbledon y logaron clasificar a las semifinales, donde se estarán midiendo el viernes.

El primero que logró ganar su partido fue el italiano, quien enfrentó al décimo del mundo, el estadounidense Ben Shelton. El número uno del mundo jugó con un codo lesionado, pero no parecía tener ningún tipo de dolencias, pues ganó rápidamente por 7-6 (2), 6-4, 6-4.

Sinner salió como si nada estuviera mal, logrando 27 de sus 29 puntos de servicio en el primer set mientras acumulaba un total de 15 ganadores y solo un error no forzado. Además, con tiros potentes de 212 km/h, 200 km/h y un ace de 190 km/h.

Por su parte, Djokovic no tuvo una tarde sencilla en el All England Club. Derrotó a Flavio Cobolli, de 23 años y cabeza de serie 22, 6-7 (6), 6-2, 7-5, 6-4 en un partido en el que el italiano no fue rival sencillo por la contundencia de sus golpes.

Pero la fuerza no siempre lo es todo en el tenis y el 24 veces ganador de Grand Slams lo sabe, por eso se lo demostró a su joven adversario, 15 años menor. Acumuló 13 aces y sostuvo 19 de sus 21 juegos de servicio, usando una combinación de drop-shot-lob-drop-shot para llevarse un punto o limitando sus errores no forzados a 22, la mitad de los que cometió Cobolli.

Para Sinner es su tercera semifinal en el abierto inglés, mientras que el serbio alcanzó su decimocuarta (14), un récord absoluto para los individuales masculinos. Pero el cara a cara entre ambos pertenece al actual número uno del mundo por 2-0.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder