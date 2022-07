Willi Weber exrepresentate: “Sólo he escuchado mentiras de Schumacher”

Willi Weber, ex representante de Michael durante más de 20 años, carga contra la familia del campeón por su silencio: “Deberían decir las cosas como son”.

Han pasado casi nueve años de su trágico accidente y, desde entonces, muchas son las incógnitas que rodean el estado de Michael Schumacher. El hermetismo que mantiene la familia y prácticamente un muro infranqueable, donde las informaciones llega a cuentagotas y en muy contadas ocasiones. De hecho, lo último que se sabe de uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 es lo que su propia mujer, Corinna, dio a conocer en último documental de Netflix, aunque sin aclarar muchas dudas sobre su estado: “Todo el mundo echa de menos a Michael, pero Michael está aquí. De manera diferente, pero está aquí y eso creo que nos hace encontrar fuerza”.

“Estamos juntos. Vivimos juntos en casa, hacemos terapia. Hacemos todo lo posible para hacer que Michael mejore y asegurarnos de que está cómodo y simplemente de hacer que sienta que está con su familia, de continuar con nuestro vínculo. No importa lo que pase, haré todo lo que pueda. Todos lo vamos a hacer. Pero la vida privada es la vida privada, eso ha dicho él siempre. Es muy importante para mí que pueda seguir disfrutando de su vida privada lo máximo posible. Michael siempre nos protegió, ahora le estamos protegiendo”, añade Corinna. Sin embargo, otros muchos no están de acuerdo con el silencio que engloba la familia. Incluso personas que han estado apegados a los Schumacher por más de dos décadas.

En una charla con la Gazzetta dello Sport, Willi Weber, ex presentante de Michael durante más de 20 años, descargó su furia contra la familia, que no le informó en ningún momento del estado del ex piloto. Fue apartado de su círculo más cercano tras el fatídico accidente de 2013 y, pese a la larga amistad que les unía desde 1998, no volvió a tener ningún tipo de contacto. De hecho, afirma que sigue sin conocer el estado de su amigo. “Años tras el accidente, me dije a mí mismo que simplemente estaría atento a la familia, ya que no podía cambiar las cosas. Era como un hijo para mí. Incluso hoy me duele hablar sobre eso”, confiesa al medio italiano.

Y, pese a la incertidumbre, Weber siguió insistiendo: “Fue un dolor enorme para mí. Intenté cientos de veces contactar con Corinna y no contestaba. Llamé a Jean Todt (ex presidente de la FIA) para preguntarle si debería ir al hospital y me dijo que esperara, que era demasiado pronto. Llamé al día siguiente y nadie contestó. No esperaba un comportamiento así y aún estoy enfadado con eso”, añade. Después de nueve años carga contra la familia y, harto de rumores e informaciones escuetas, pide la verdad sobre el estado del alemán: “Quizás deberían decir las cosas como son. Puedo entender la situación inicial, ya que yo siempre hice todo lo posible para proteger la vida privada de Michael, pero desde entonces sólo he escuchado mentiras de ellos”.

Diario AS