Will Smith se disculpa en video por bofetada a Chris Rock￼

Han pasado ya cuatro meses de la escandalosa ceremonia del Oscar donde Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock y luego lo insultó mientras la transmisión estaba en vivo.

Aunque el chisme fue opacado poco a poco por otras controversias, nunca se dejó totalmente de lado gracias a las noticias que se daban a conocer sobre el suceso.

El propio actor ofreció primero una disculpa pública enfocada en la Academia, quienes decidieron prohibirle la entrada a futuras ceremonias por varios años. Ahora, el actor vuelve a hablar del tema con un video muy personal y conmovedor donde habla sobre lo sucedido.

Para aquellos que no lo recuerden (aunque eso parece virtualmente imposible), durante la pasada entrega del Oscar, Chris Rock hizo un mal chiste sobre el aspecto físico de Jada Pinkett Smith, haciendo referencia a su cabeza rapada.

La actriz, quien sufre de alopecia desde hace tiempo, claramente no lo tomó nada bien, pero la broma no había pasado de ser un momento incómodo hasta que Smith se levantó para golpearlo.

Nadie sabía si era una broma, una improvisación o qué estaba sucediendo. Sin embargo, cuando Rock trató de componer el asunto de manera cómica, Smith comenzó a insultarlo desde su asiento y ahí quedó claro que estábamos frente a un escándalo muy peculiar.

Además del severo castigo de parte de la Academia, Smith ha visto varios proyectos personales irse de sus manos. Su actitud fue muy comentada en redes sociales, con algunos culpando incluso a Jada Pinkett-Smith, aunque ella no tuviera nada que ver.

Otros más elogiaron el proceder del actor de Rey Richard: una familia ganadora, en lo que para ellos era la máxima expresión de amor y protección a su pareja. Mientras que otros consideraron que su respuesta al asunto fue excesiva y no se justifica con nada.

Jada Pinkett-Smith no ha hablado públicamente del hecho, pero en sus redes sociales y en su programa de entrevistas llamado Red Table Talk ha mencionado estar en una etapa de perdón y evolución. La actriz de Matrix Resurrecciones sabe que el público quiere saber más, pero ella nunca ha explotado el asunto.

Por otro lado, Chris Rock tampoco ha querido aprovecharse del escándalo, pero lo ha comentado poco como parte de sus rutinas cómicas.

Hace unos días, Chris Rock por fin rompió el silencio de manera oficial y aseguró no ser víctima ni de Smith ni de las circunstancias, esperando así poner distancia con el escándalo.

Ahora, Will Smith toma la palabra luego de pasar meses en silencio sin saber cómo funcionará su carrera en Hollywood de ahora en adelante. El actor publicó un video de casi 6 minutos donde decidió disculparse a partir de preguntas muy sonadas en redes sociales, reseñó portal web de Tomatazos.

El video abre con un comentario que dice que ha pasado este tiempo reflexionando sobre lo sucedido y haciendo trabajo personal. Smith aparece frente a la cámara vestido de blanco y toma asiento para contestar a las dudas de los fans:

«¿Por qué no te disculpaste con Chris Rock en tu discurso al recibir el Oscar? Ya estaba muy desconectado para ese momento. Busqué a Chris y el mensaje que regresó fue que no estaba listo para hablar y que cuando lo esté él me buscará. Así que te diré a ti, Chris, que me disculpo contigo. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar. Quiero disculparme con la madre de Chris. Vi una entrevista que hizo la madre de Chris y, ya saben, ése fue uno de los problemas de ese momento, simplemente no me di cuenta, no estaba pensando en cuántas personas saldrían lastimadas… en ese momento.»

Smith también pide disculpas a Tony Rock, hermano de Chris, a quien consideraba un amigo muy cercano y que se alejó con toda razón luego del hecho.

El actor también reconoce que ha pasado los últimos meses reviviendo en su cabeza el momento, tratando de comprender las complejidades de lo que en verdad sucedió y admite que ninguna parte de él considera que esa respuesta fuera la apropiada.

Para cerrar su disculpa, Will Smith comenta que está realmente arrepentido, pero que trata de no sentirse avergonzado porque es humano y cometió un error. De igual forma, promete seguir adelante con sus planes de dar luz y amor en todo lo que hace, y pide paciencia al público para que todos puedan ser amigos nuevamente.

Con información de: Noticia058