Will Schryver sobre entrega del Nobel a MCM: «Lo otorgaron al títere que el imperio quiere instalar a través de la guerra en Venezuela»

El especialista en Geopolítica, Will Schryver, cuestionó este viernes la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la extremista María Corina Machado, asegurando que es «un títere del imperio» para instalar un «gobierno vasallo» en Venezuela.

A través de su cuenta de la red social X, Schryver escribió con dudas sobre el prestigio de dicho premio: «Entonces… déjenme aclarar esto: el «prestigioso» Premio Nobel de la Paz fue otorgado al títere que el imperio quiere instalar —por medio de la guerra— como líder de un nuevo y sumiso gobierno vasallo en Venezuela».

Además, agregó una fotografía de Machado viendo al cielo y la describió: «María Corina Machado mira al cielo para que comiencen a volar los Tomahawks».

Cabe destacar que este viernes el Comité Noruego del Nobel otorgó el premio a la figura de la extrema derecha venezolana, desatando fuertes críticas y comentarios negativos en el mundo, ya que María Machado solo ha impulsado más sanciones y violencia para Venezuela.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión