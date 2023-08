Votantes ecuatorianos en el extranjero reportan fallas en el sistema telemático para sufragar

Los ecuatorianos en el exterior reportan en redes sociales fallas en el sistema de voto telemático y culpan al Gobierno Nacional por esa situación, que se genera en las elecciones anticipadas que se desarrollan en Ecuador, en medio de una escalada de violencia atribuida al crimen organizado y al abandono social.

“Queremos votar, queremos a nuestro país libre de la delincuencia”, expresaron los ciudadanos ecuatorianos residentes en Madrid, España. Desde el consulado de Ecuador en la capital española, los votantes afirmaron que no había presencia de vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) o de la embajada para apoyarlos, según recoge la agencia de noticias Prensa Latina.

En la red social X (Twitter) comenzaron a aparecer múltiples denuncias de un error en el sistema que no permite ejercer el voto. La usuaria Kerly Luna exigió que arreglarán el sistema de voto telemático. “¡No carga, no llega mensaje de confirmación y simplemente no se guarda la votación! Hagan algo”, reclamó.

Hace unas horas el vicepresidente del CNE, Enrique Pita entregó un corte del voto en el exterior. Según el funcionario, de los 109 mil 433 inscritos, 15 mil 649 ya habrían ejercido su derecho al voto. En España, el 26 por ciento ya votó de acuerdo con el informe del CNE. Sin embargo, las denuncias en redes sociales contradicen esta afirmación.

Desde el pasado mes de junio, los migrantes ecuatorianos alertaron sobre las limitaciones del voto virtual, que si bien les posibilita participar en el proceso desde cualquier lugar, constituye un obstáculo para quienes no dominan las nuevas tecnologías, sin contar los riesgos tecnológicos.

El pasado 5 de febrero, cuando intentaron pronunciarse sobre el referendo constitucional, el sistema informático colapsó durante tres horas.

Los ecuatorianos que viven fuera del territorio nacional elegirán presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales, legisladores en representación del exterior y también podrán pronunciarse sobre la consulta popular de la extracción petrolera en el área del Yasuní.

Por tratarse de comicios extraordinarios y anticipados, por primera vez los residentes fuera de las fronteras no irán a las urnas de manera presencial y solamente tendrán la oportunidad de hacerlo desde dispositivos electrónicos.

Con información de VTV