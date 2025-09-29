Tras la serie de sismos reportados por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y cubiertos por nuestro diario digital Noticias Barquisimeto el pasado miércoles 24 de septiembre en el estado Lara, se había percibido una tensa calma entre la población.

Leer también: Hace pocos minutos un fuerte sismo se sintió en Barquisimeto y Cabudare



¡Volvió a Temblar! Nuevo sismo de magnitud 3.4 sacude el oeste de Carora

Sin embargo, esa calma se interrumpió este lunes al mediodía. Exactamente a las 12:14 p.m. se registró un nuevo movimiento telúrico. Funvisis informó que el sismo fue de magnitud 3.4 y tuvo su epicentro en el oeste de Carora, a 67 kilómetros al noroeste de Curarigua, con una profundidad de 19.1 kilómetros.

Este nuevo evento reaviva el temor en los habitantes. El miedo a los temblores, conocido como tremofobia, es una respuesta natural ante sucesos sísmicos que nos recuerdan nuestra vulnerabilidad.

Es normal sentir aprensión después de un sismo, pero este miedo se considera patológico cuando se vuelve excesivo, persistente y comienza a afectar la vida diaria de una persona.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB