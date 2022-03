Volibolista venezolano que emigró a EEUU entrena al lado del triple Campeón Olímpico Karck Kiraly

El ex selección de Venezuela Osmer Barboza fue invitado por el actual DT de EEUU para los entrenamientos del equipo femenino de ese país

El destacado jugador y entrenador de voleibol, nacido en Maracaibo, Osmer Barboza, se encuentra participando en el “Primer Campamento” con las mejores jugadoras de esta disciplina en EEUU, por invitación del Director Técnico de la selección Nacional y actual campeón Olímpico, Karck Kiraly.

Jugadores pre-seleccionadas reciben información técnica por parte del staff de Kiraly

“El Centro Deportivo de Alto Rendimiento” de la ciudad de Anaheim, en California, es sede de esta primera jornada de trabajo que se desarrolla del 5 al 13 de marzo, donde 18 atletas de las mejores universidades de Estado Unidos, bajo el mando de Kiraly y todo su equipo técnico, comienzan a transitar la ruta “París 2024”.

Graduado en la Escuela de Formación Deportiva “Don José Beracasa” del Zulia, y con el título de Licenciado en “Educación Física, Deporte y Recreación”, Osmer Barboza ha tenido una trayectoria impecable en el mundo del Voleibol, siendo capitán de la selección de Venezuela, con experiencia en campeonatos bolivarianos, suramericanos, centroamericanos, mundial del 93 en Argentina; así como organizador y comentarista para la televisión regional y nacional en dos ligas mundiales organizadas en Venezuela.

Osmer Barboza junto a Karck Kiraly y su equipo técnico

“Dios me ha puesto en el camino gente de buen corazón, que me han permitido seguir soñando para ver cristalizar esta experiencia al lado del genio del voleibol, Karck Kiraly, quien siempre ha sido el mejor referente y ejemplo a seguir como jugador, como entrenador y ahora que lo conozco, el mejor ejemplo como persona”, destacó emocionado Osmer desde el propio “Sport Center” de California, donde se concentran parte de las atletas de la selección femenina de voleibol de los Estados Unidos.

Fue el 10 de mayo de 2019 cuando Osmer Barboza tomó la difícil decisión de dejar atrás su empresa de distribución de alimentos, que estaba consolidada en San Francisco, al sur de Maracaibo, para emigrar con su familia al país del norte y comenzar “desde cero” una nueva vida, “siempre encomendado a Dios, a la Chinita y a la Divina Pastora”.

El DT de la selección femenina de EEUU y actual campeón olímpico Karck Kiraly en pleno entrenamiento

“Nunca olvidaré la llamada telefónica donde un gran amigo me informaba que estaba invitado por Karck Kiraly para participar en este campamento de voleibol, en California. Ese día quedará para mí como un antes y un después desde que llegamos a Madison, Wisconsin, donde vivimos actualmente. Pasar minutos entrenando con Kiraly, poder escuchar sus planteamientos técnicos del voleibol, sus consejos y orientaciones es un privilegio que Dios me ha brindado y que pienso aprovechar al máximo”, comentó Barboza, quien además de tener un post grado en “Administración Deportiva”, alcanzó un diplomado en “Metodología de Entrenamiento Deportivo” gracias al convenio “Cuba-Venezuela”; entrenador FIVB nivel II internacional, y ex asistente de Eliseo Fermín cuando dirigía la selección vinotinto del voleibol en 2005.

Familiar, amigo, solidario, de orígenes humildes, Osmer nació un 6 de abril de 1973 en el hospital Castillo Plaza de Maracaibo, y desde joven sintió la pasión por el voleibol al que le ha dedicado gran parte de su vida, sabiendo combinar el tiempo para obtener las mejores calificaciones en cada etapa de su formación educativa, siempre con responsabilidad y disciplina.

Karck Kiraly y el Venezolano Osmer Barboza

Con una amplia trayectoria como jugador del Zulia y Venezuela, este destacado deportista ha logrado formar nuevas generaciones de volibolistas, apoyando además organizaciones del voleibol Máster como “Fundavozu”, y en los últimos años con “Fundavol” en el estado Lara, donde además de haber sido Director Técnico se mantiene como asesor.

“Estoy en California en “modo esponja”. Cada palabra, cada frase que este genio del voleibol llamado Karck Kiraly pronuncia, está cargada de mucha sabiduría y sapiencia. Ser triple campeón olímpico, como jugador de cancha, de arena y como director técnico, solo se logra con constancia, esfuerzo, dedicación, disciplina y amor por este deporte. Me siento privilegiado por estas horas de trabajo al lado de Kiraly, y pienso aplicar todos estos conocimientos en mi academia de formación de nuevo talentos que recién abrí en Madison, Wisconsin”, concluyó Osmer Barboza vía telefónica desde el Centro Deportivo de Anaheim, en EEUU.