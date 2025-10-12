Voleibol de playa Venezolano brilló en el Campeonato Mundial Sub-18 en Doha, Qatar

La pareja de venezolanos fue la quinta posición más alta y la primera mejor de América.

La pareja masculina de voleibol de playa conformada por Gerardo Bordones y Sebastián Pereira se despidió del Campeonato Mundial sub-18 en Doha, Catar, en la quinta posición y como el mejor equipo de América al alcanzar los cuartos de final, donde cayeron ante la dupla turca por 2-0 (21-18, 21-19).

En su primera participación en un Mundial sub-18 los venezolanos batallaron hasta el último duelo contra la dupla turca de Barcis-Polat. En el primer set mantuvieron la paridad hasta que los turcos impusieron su bloqueo para llevarse el parcial 21-18.

Para el segundo set, la dupla criolla efectuó los ajustes necesarios y por momentos dominó el marcador con dos puntos de ventaja. Sin embargo, los turcos volvieron a hacer estragos con su bloqueo, llevándose el set 21-19 y el partido.

Dieron batalla

Previo a este encuentro, los venezolanos vencieron 3-1 (24-26, 21-13, 15-10) en la ronda de 16 a la dupla chilena conformada por Brain y Hargreaves.

Tras caer en un primer set muy disputado que terminó a favor de los chilenos 24-26, los criollos efectuaron los ajustes técnicos que les permitieron revertir la situación, con remates potentes, servicios certeros y una defensa sólida.

A primera hora, el binomio venezolano había superado 2-0 (21-11, 21-8) al equipo de Arabia Saudita integrado por Mahfouz-Hadi en ronda de 24. En este duelo, los criollos controlaron las acciones con una defensa impenetrable en la malla y una ofensiva efectiva, con colocaciones precisas y remates potentes.

Mejores de América

Bordones y Pereira fue la única dupla del continente americano que llegó hasta cuartos de final y quedó en el quinto puesto de la clasificación general por encima de la siempre favorita representantes de Brasil y Estados Unidos que cerraron en el noveno lugar.

Por su parte, la dupla femenina Valeria Moreno y Aidana Mejías se despidió del torneo en la novena casilla, luego de ganarle 2-0 (21-9, 21-9) a la dupla de Gambia conformada por de Njie y Sambou, y perder 2-0 (21-11,21-19) ante las italianas Bruzzone y Lafuenti.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder