Voleibol de playa de Venezuela dividió honores en el Campeonato Mundial Sub-18 en Doha, Qatar

Venezuela compite por primera vez en este torneo y comenzó con el pie derecho.

Venezuela dividió honores en el inicio del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa sub-18 que se disputa desde este miércoles hasta el domingo 11 de octubre en Doha, Catar, donde la delegación nacional compite por primera vez en la historia de este torneo.

La representación femenina la integran Valeria Moreno Figueredo y Aidana Mejías Ramírez; mientras que en masculino compiten Gerardo Andrés Bordones y Sebastián Alfredo Pereira, bajo la dirección técnica de Norisbeth Agudo González y Carlos Roberto.

Por la clasificación

En su primer enfrentamiento de la fase eliminatoria la pareja de Bordones-Pereira superó 2-0 (21-13, 21-15) a la dupla China de Akeyeerke-Weijiee, y dio un pase firme hacia la clasificación.

La dupla masculina comanda el grupo E en compañía de los alemanes Bungert-Wüst, quienes también debutaron con triunfo 2-0 (21-12 y 21-16) sobre los daneses Ringoen-Kjemperum.

Los próximos encuentros del equipo masculino son este jueves a primera hora (9:40 a.m.) ante los germanos Bungert-Wüst y en la tarde (2:40 p.m.) chocarán contra los daneses Ringoen-Kjemperum, en procura de otra victoria que les asegure el cupo a la próxima fase.

Lucha ante Chile

Por su parte, la dupla femenina de Moreno-Mejías se ubica en el pool C acompañadas por los binomios de Chile, Bélgica y Australia.

La pareja nacional de Moreno-Mejías cedió 2-0 (21-1 y 21-12 ) ante las austriacas Hammarberg-Hofstetter y en su segundo choque dieron una gran batalla antes de caer 2-1 (21-18, 22-24 y 15-13) frente a la dupla belga de Thant-Vervloet.

Este jueves van por su primer triunfo ante las chilenas Guerrero-Vásquez y el pase a la siguiente ronda.

El evento, que se desarrolla en las canchas de playa de Al Gharafa, cuenta con la participación de 32 parejas masculinas y 32 femeninas, provenientes de 55 países .

Los 32 equipos de cada categoría se dividen en 8 grupos y los 3 mejores de cada llave avanzan a la siguiente fase de eliminación directa.

El torneo comenzó con la fase de clasificación el 7 de octubre, seguido por la fase de grupos del 8 al 9, las rondas eliminatorias se disputan el 10 y los partidos por medallas el sábado 11.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder