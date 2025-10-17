Vladimir Putin y Donald Trump acuerdan reunirse en Budapest para hallar solución política al conflicto en Ucrania

Se abordó la entrega por EE.UU. de misiles Tomahawk al régimen de Kiev. Al respecto, la parte rusa manifestó que dicha escalada dañará sustancialmente las relaciones entre Moscú y Washington.

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y los Estados Unidos, Donald Trump, revelaron detalles de la conversación telefónica que, por iniciativa del Kremlin, ambos sostuvieron este jueves, calificada como franca y sustancial por Moscú y como “productiva” y centrada en el fin del conflicto en Ucrania por Washington, durante la cual acordaron reunirse en la capital de Hungría, Budapest.

La reunión se realizará próximamente, aunque no se concretó fecha. Los preparativos se abordarán por equipos de alto nivel de Rusia y EE.UU., que estarían encabezados por el canciller Serguéi Lavrov y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes previamente sostendrán una conversación por teléfono.

El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y enviado presidencial, Kirill Dmitriev, dio a conocer que Putin reiteró su interés en hallar una solución pacífica, duradera y que tome en cuenta las causas profundas del conflicto con Ucrania y los intereses de seguridad de las partes. El Presidente ruso recordó que Moscú lleva la iniciativa estratégica mientras el régimen de Kiev usa métodos terroristas y ataca objetivos civiles.

Se abordó la entrega por la Casa Blanca de misiles de largo alcance Tomahawk al régimen de Kiev. Al respecto, la parte rusa manifestó que dicha escalada dañará sustancialmente las relaciones entre Rusia y EE.UU.

Asimismo, agradeció los esfuerzos de Melania Trump en la reunificación familiar de niños rusos y ucranianos y expresó la posición rusa para alcanzar una solución integral en Oriente Medio.

A través de la red Truth Social, Trump expresó: “Acabo de concluir mi conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, y fue muy productiva”. Señaló que ambos coincidieron en la necesidad de poner fin al conflicto. Confirmó que Putin felicitó a Washington por el “gran logro de la paz en Oriente Medio”, en referencia al reciente acuerdo de cese el fuego entre Israel y el movimiento palestino Hamás.

Trump confirmó que los equipos de alto nivel de ambos países iniciarán una ronda preliminar de conversaciones la próxima semana, lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio. Valoró que la resolución del conflicto abrirá oportunidades económicas y comerciales a Rusia y EE.UU. Por otro lado, se comprometió con Putin a tener en cuenta sus valoraciones.

Añadió que informará este viernes al líder del régimen de Kiev, Volodymir Zelenski, sobre los resultados del diálogo, durante una reunión programada en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

