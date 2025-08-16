Vladimir Padrino López: «Venezuela no cederá ante chantajes a través del marketing del imperialismo»

El Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López aseguró, este sábado 16 de agosto, que el mundo es cambiante y en los últimos años la globalidad ha convulsionado por el supuesto «Nuevo Orden Mundial», lo cual tildó de mentira porque no se ha logrado la paz entre los países, a pesar de que se ha creado organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, (ONU).

En sus redes sociales, posteó un video, en el cual explicó que «Estamos inmersos en un mundo totalmente cambiante, una globalidad convulsa sujeta al surgimiento de un supuesto Nuevo Orden Mundial, que no termina de hacer un gran acuerdo que legitime la paz de la humanidad, en medio de conflictos plagados de ambiciones«.

Así mismo, detalló que «Venezuela, en ese tablero geopolítico, sabe el papel estelar que debe desempeñar y no estamos dispuestos a ceder ante chantajes o presiones infundadas a través del marketing del imperialismo«, el cual pretende crear una «opinión internacional para perpetrar sus más viles acciones injerencistas. ¡Nos mantenemos firmes!», destacó.

En su intervención, nombró el caso de Panamá en 1989, cuando acusaron al presidente Noriega de narcotráfico, solo para invadir ese país, ahora lo hacen con Irak sobre las supuestas bombas atómicas que fabrican y son «de destrucción masiva», lo cual es un falso, porque la intención de acciones es desbaratar geopolíticamente esa nación.

Con información de NT