Vladimir Padrino López sobre el proceso de alistamiento nacional: El pueblo se une en una actuación eminentemente popular y voluntaria

El ministro para la Defensa aseguró que la participación del Poder Popular también es un llamado «en rechazo a las agresiones imperialistas contra el pueblo y contra la patria toda».

Desde la parroquia 23 de enero, en la sede de la comandancia general de la Milicia Bolivariana, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López dio inicio al alistamiento militar del Poder Popular este sábado.

Durante la transmisión en la colina Quintana, el representante de la cartera de defensa aseguró que esta iniciativa sirve para mostrarle al país que «el pueblo de Venezuela se va a las calle a las sumarse a las filas de la Milicia Bolivariana en una actuación eminentemente popular y eminentemente voluntaria» ante el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro. «También es un llamado del pueblo de Venezuela en rechazo a las agresiones imperialistas contra el pueblo y contra la patria toda», agregó.

«Este rechazo debe verse desde dos perspectivas, desde el pueblo queriendo defender a su patria y el rechazo contundente por esta desfachatez que ha cometido y pretende cometer el imperio norteamericano», manifestó Padrino.

En ese sentido, recordó que Estados Unidos se ha mantenido «fabricando mentiras, fabricando falsos positivos» y que «muy pero muy pocas veces han pedido perdón, pero en la arrogancia imperial la palabra ‘perdón’ no cabe, es la arrogancia y la prepotencia del imperialismo».

Aseguró que su gobierno trabaja «contra la soberanía de los Estados, concepto que no es nuevo», resaltando que dentro de la carta de las Naciones Unidas se encuentra el respeto a la soberanía de los estados, «donde debe prevalecer el dialogo político y la comunicación permanente».

Además, acotó que durante la jornada se encuentra con la compañía del comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, y con operantes de la Milicia Bolivariana del Estado.

«Esto no es una respuesta a lo que esta sucediendo, es para que el pueblo conozca lo que hace una institución pilar del Estado venezolano para sostener intacta nuestra integridad territorial y para garantizar como dice en la Constitución la soberanía nacional», sentenció.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión