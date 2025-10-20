“Vivo acosado y acechado”: Denuncia uso ilegal de cámaras y ataques por disputa de propiedad

Jimy Mora Galeano, residente por 25 años de una vivienda ubicada en la carrera 18 de Barquisimeto, ha alzado su voz para denunciar una grave situación de acoso, hostigamiento y presunta discriminación homofóbica por parte de una familia de inquilinos que también habita el lugar.

Según el relato de Mora Galeano, el conflicto se intensificó después de que esta familia llegara a la residencia, y presuntamente se aprovechara de la confianza del dueño, para intentar apropiarse de la vivienda y enfrentar a otros residentes. «Sacaron a la calle hasta al propio hermano del dueño y le tiraron sus cosas a la calle», afirmó.

El acoso, según el denunciante, incluye la vulneración sistemática de su privacidad. Denuncia que la familia ha manipulado cámaras de seguridad en la propiedad para dirigirlas directamente hacia su habitación. «Dirigen la cámara hacia mi habitación. Tengo que pararme a voltearla porque me siento acechado por estas personas, yo no tengo privacidad», aseguró. También cuestiona la instalación de cámaras sin el consentimiento de todos los residentes.

El denunciante relató incidentes más graves que escalaron a la violencia física. «He tenido ataques de estas personas, han ingresado a mi salón, me han golpeado. Fui revisado por un médico forense donde tengo rasguños«, declaró. Añadió que el jefe de la familia es un «homofóbico» que lo ataca verbalmente con insultos.

Jimy Mora Galeano enfatiza que cuenta con el respaldo total del propietario legítimo de la vivienda, quien desea que la familia se retire del inmueble.

El conflicto de fondo parece estar ligado a un intento de apropiación ilegal. Mora Galeano sostiene que el inquilino problemático ha tramitado un supuesto «título supletorio», el cual considera un «forjamiento de documento indebido» ya que el dueño mantiene el documento de propiedad registrado. «El dueño me respalda y nadie me puede sacar de esa residencia. El dueño no quiere que los demás residentes salgamos, él quiere es que estas personas de malvivir se retiren de ahí», sentenció.

A pesar de que, según el denunciante, ya se han presentado varias denuncias, la policía ha realizado inspecciones y se ha documentado la situación, incluyendo fotos de las cámaras y evidencias de que otros inquilinos se han ido y han roto paredes para apropiarse de habitaciones, la situación de hostigamiento persiste.

Cansado de la situación, Jimy Mora Galeano hace un llamado directo a las autoridades nacionales. «Hago un llamado al Fiscal General Tarek William Saab para que me ayude», concluyó Mora Galeano, quien asegura tener expedientes, videos y documentos que prueban sus denuncias y espera una acción contundente para poner fin al acoso y el peligro que dice correr en su propia residencia.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto