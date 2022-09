Viviendas de la avenida Uruguay de Barquisimeto corren peligro con las fuertes lluvias

La vida del señor Mario Antonio Perez, Colmenarez de 73 años de edad, cambio de la noche a la mañana cuando al llegar de su casa el martes 27 en horas de la noche se la consiguió completamente inundaba, la pared ubicada en la parte trasera del patio se deslizó debido a un afluente de agua natural que se encuentra en el sector Cruz del Sur de la avenida Uruguay.

Relató Mario, que es residente de la zona desde hace más de 30 años, con los ojos aguarapados explicó, que desde joven vive en el sector, hizo su familia y cada uno ya abrió camino por su parte, pero él está allí, en su hogar donde trabaja y los espera semanalmente para compartir con ellos. “ El agua me ha dado un gran susto, siempre se me mojada mi casita, pero ahora fue diferente, se me derrumbó la pared, vinieron unos funcionarios y me dijeron que debo salirme de ella pero a dónde me voy, aquí he estado toda mi vida.”

Vecinos y familiares auxiliaron al señor Mario para recoger los escombros

El deslave solo afectó la vivienda de Perez Colmenarez, sin embargo, al lugar de los hechos acudió una comisión de Protección Civil para inspeccionar la zona, por prevención el señor Mario Pérez debe desalojar su casa para evitar algún tipo de siniestro en la zona.

Zuleydy Márquez

Noticias Barquisimeto