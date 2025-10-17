«Violenta mis derechos»: De un alquiler a un calvario judicial y sanitario en Barquisimeto

Lo que comenzó como un simple contrato de arrendamiento hace más de quince años en el tranquilo sector de Pataratas, al este de la ciudad de Barquisimeto, se ha transformado para Amanda Martínez en una pesadilla legal, económica y, ahora, ambiental. Esta mujer, adulta mayor y habitante de la zona, acudió a nuestro medio de comunicación para hacer pública la difícil situación que vive con su inquilino, Rafael Hernández Romero.

“Hace como quince años le alquilé al señor Rafael Alejandro Hernández Romero, un anexo que está al lado de mi casa,” relata Martínez con una mezcla de cansancio y frustración. El problema, dice, no es solo el tiempo, sino la resistencia del señor Hernández a desalojar, a pesar de las múltiples oportunidades y acuerdos firmados.

Acuerdos en SUNAVI y plazos incumplidos

Martínez explicó que, incluso durante la etapa más estricta de la pandemia, cuando el Ejecutivo Nacional decretó la inmovilidad de los arrendatarios y la suspensión de cobros, ella demostró flexibilidad. “Se le ha dado todos los tiempos para que él se retire,” asegura.

La situación se formalizó en instancias legales, incluyendo la Superintendencia Nacional de Vivienda (SUNAVI), donde el inquilino habría firmado un acuerdo para desalojar. “Llegamos a un acuerdo donde él lo firmó en el SUNAVI y se le dio un plazo de tres meses, y más bien le dimos un plazo de seis meses para darle más tiempo para que él se retirara de mi anexo. En ningún momento ha tenido la intención de irse,” enfatiza la afectada.

El desalojo que dejó un foco de contaminación

El drama dio un giro aún más complejo hace dos años, cuando la propietaria logró el desalojo legal del inquilino, asistida por su abogado. Sin embargo, lo que encontró no fue el final del calvario, sino el inicio de una nueva y fétida etapa.

“Dejó allí en mi casa, en mi anexo, en mi propiedad, cinco perros y dos cochinos en el terreno,” denunció Martínez. Esta situación ha generado un grave foco de contaminación que afecta su calidad de vida y la de sus vecinos.

“Esto genera malos olores, así como la obstrucción de tuberías de agua, convirtiéndose en un foco de contaminación ambiental por la putrefacción que genera,” explicó Martínez, quien además señala el incumplimiento del contrato en cuanto al pago de servicios básicos como luz y agua, sumado a las deudas de alquiler.

El señor Hernández, ahora desalojado del espacio físico, mantiene el control indirecto de la propiedad a través de los animales y los enseres que dejó.

“Él ahora dice que yo le tengo secuestrado sus enseres y sus animales, y no es así, porque si yo tuve el atrevimiento de sacarle sus cosas y de llegar a algunos acuerdos que él firmó, no me puedo quedar con eso, porque eso no es mío. Yo quiero que se lleve sus cosas,” sentenció Martínez, dejando claro que su único deseo es recuperar el control total de su patrimonio.

La dueña del anexo ha tenido que recurrir a la justicia para encontrar una solución definitiva. “Nosotros hemos llevado esto a los tribunales, donde hemos mantenido tres juicios en los que he ganado dos, y bueno, ya espero la última decisión del tribunal para que se me devuelvan a mí mis derechos que me han sido violentado como mujer, como madre y como persona de la tercera edad,” concluyó la barquisimetana, cuya esperanza ahora reposa en una decisión judicial que ponga fin a esta tensa y prolongada disputa vecinal y legal en el este de Barquisimeto.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto