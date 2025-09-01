La violencia verbal y las conductas antideportivas en el béisbol menor larense, se han convertido en una preocupación creciente que empaña la esencia del juego y del diamante. Lo que debería ser un espacio de aprendizaje, camaradería y diversión para los niños; se ve a menudo contaminado por el comportamiento inapropiado de adultos. Este tipo de incidentes, como el ocurrido recientemente durante la semifinal entre los Bombers de Fundalara y Cardenales PL, subrayan la urgente necesidad de abordar la falta de respeto y la agresión que se manifiestan en los campos de pelota.

Leer también: «Lo amargo de la vida no me impide vender mis dulces»: Conoce la historia de Joel

Es un ejemplo claro de cómo la pasión mal canalizada puede derivar en una experiencia negativa para todos los involucrados, especialmente para los jóvenes atletas. Este comportamiento no solo contradice el valor de la deportividad y del respeto, sino que también establece un modelo de conducta perjudicial que los niños pueden imitar. La omisión de medidas disciplinarias ante estos hechos agrava el problema, pues transmite el mensaje de que tales actos son tolerables, lo cual socava la autoridad de los organizadores y la confianza en el sistema deportivo.

La situación descrita por representantes que acudieron al medio Noticias Barquisimeto, en el cuál padres de un equipo irrumpieron en el campo de las Instalaciones de Petrolub -Kilovatico, para proferir insultos y realizar gestos obscenos donde la atracción principal eran los niños. Ante este panorama, es fundamental reflexionar sobre el rol de los adultos en el deporte infantil.

Violencia verbal en los juegos de béisbol menor larense



Los hechos





El pasado fin de semana, durante el primer juego de la semifinal entre los equipos Bombers de Fundalara y Cardenales PL, se presenciaron incidentes de conducta inapropiada y antideportiva. La politólogo Lelimar Narváez y representante de uno de los niños, que se está formando como pelotero en el elenco cardenalero, comentó que «Una vez concretado el último out, representantes del equipo de Fundalara, que se encontraban en el área de outfielders, ingresaron al terreno de juego. Se observó a estas personas gritando improperios y realizando gestos obscenos, incluyendo la frase «mámenme el g…» y agarrándose sus partes íntimas. Este comportamiento ocurrió mientras los niños de ambos equipos se preparaban para el saludo final, y fue presenciado tanto por el cuerpo de umpires y como por parte de los organizadores del evento».

¿Qué hizo el cuerpo de umpires y los organizadores del evento ante la situación que realizaron los representantes del equipo Bombers de Fundalara?

R: En primera instancia los umpires no hicieron nada, solo observaron y ya luego se comenzaron a acercar y repetían que «son una familia, que van a revisar, pero que son «una familia». Otros decidimos conversar entre técnicos y representantes y abogamos por el respeto a los niños, pero lamentablemente sin éxito, porque algunos, se dedicaron a hacer uso del lenguaje discriminatorio por el Target social de los representantes.

¿Cuál fue la exigencia del cuerpo técnico de Cardenales PL a los técnicos de Bombers de Fundalara?

R: Respeto porque era un juego de niños de 7 años, que eso no se hace frente a niños y mucho menos cuando no se habían retirado del campo, adicional a ellos se les indicó que si había alguna situación debía tratarse fuera del campo pero no dentro del mismo y con menores de edad.

¿Hubo alguna sanción para los representantes de los Bombers de Fundalara por su comportamiento?

R: No, de hecho, se mantuvieron en el mismo lugar, en las mismas condiciones y observando el siguiente juego.

Lelimar Narváez, representante del equipo Cardenales

Usted como representante de uno de los niños que juegan y practica béisbol ¿Qué medidas piensa tomar?

R: Hacer un llamado a los gerentes de las distintas organizaciones que regulan el béisbol menor en el estado Lara, ya que esto se está saliendo de control. No es posible que los espacios de recreación deportiva de menores de edad, se vean marcados por comportamientos vulgares y ofensivos bajo la mirada complaciente de quienes definen a los niños por la condición económica y social de sus representantes.

Es deplorable que se sigan generando situaciones y que hasta el día de hoy, solo se reciban mensajes justificando actuaciones que no se generaron y que buscan minimizar el problema que no es otro que el lenguaje verbal y no verbal ofensivo, discriminatorio y peyorativo (despectivo) contra quienes solos queremos desarrollar habilidades deportivas de los niños.

¿Cómo se sintió Lelimar, como madre, al presenciar esa situación? ¿Qué fue lo primero que pensaste?

R: Definitivamente, hay que seguir resguardando los espacios en los que debo llevar a mi hijo a jugar, porque no es saludable que él presencie estás situaciones, cuando él solo salió a jugar y hacer lo que le gusta. Uno se obliga a replantear más dónde estar y a dónde llevarlo porque no hay garantía que estás situaciones no se repitan, ya que los adultos y sus actuaciones, no tienen idea de lo que significa desarrollo psicosocial del menor y el respeto su integridad.

Partido entre Fundalara y Cardenales PL

¿Cree usted que este tipo de comportamiento es algo común en el béisbol menor en el estado Lara?

R: A juzgar por los registros en redes, esto se pronostica como una tendencia irreversible, sino se ataca desde los organizadores, directivos de espacios deportivos, cuerpo de Umpires, directivos de escuelas y hasta de representantes. Hay que respetar a los niños y no deben ser padres promotores de un lenguaje pasivo agresivo.

¿Este incidente afecta la idea que tienen los niños del deporte?

R: Lamentablemente, los niños están en un mundo de adultos con comportamientos sociales desviados o torcidos de acuerdo a la realidad que se les presente y somos los padres, quienes estamos llamados a rechazar estas actuaciones, porque en nada nos deja claro, la misión del deporte en la construcción de un ser social, que se vincule a la sociedad y haga su mejor trabajo para aportar valores y aspectos éticos o Morales que fortalezcan a la sociedad en general.

En su opinión, ¿qué medidas se deberían tomar en futuros juegos para evitar que algo así vuelva a suceder?

R: La medida más expedita, es abandonar esos espacios que no garantizan el respeto a los equipos, a los niños, a sus representantes. Lo otro y más inmediato es que se tomen medidas concretas para regular eventos oficiales y no oficiales; porque no estamos haciendo nada si seguimos excusando el irrespeto, groserías, ofensas y después, asumir que eso no fue así o que no es lo que se plantea.

En lo personal, insisto que no hay espacio para el respeto y sin eso, lo mejor es no estar. El buen juego y la sana competencia deben reinar en el béisbol menor y la ética deportiva no puede estar de adorno en los reglamentos oficiales de los organismos y entes que administran el deporte en este país.

Violencia verbal en los juegos de béisbol menor larense

Declaración de Greacelys Alvarado, Representante del Equipo Cardenales

Sobre la situación tras la final del juego

«Después de que nuestro equipo ganó, algunos representantes del equipo contrario entraron al campo para celebrar. Aunque festejar una victoria es normal, lo que no estuvo normal, fue la forma en que lo hicieron. Sus gestos y palabras fueron irrespetuosos y dirigidos hacia nuestros jugadores, que son solo niños», dijo la señorita Alvarado

La conducta antideportiva de los padres daña la estabilidad emocional de los niños «Ellos vienen a disfrutar del béisbol, no a sentirse frustrados o asustados, por el comportamiento de los adultos. Esto se agrava cuando los padres, horas después, publican comentarios despectivos en redes sociales, como «juegan con bates prestados y buscan refuerzos de todos lados».

«Es importante preguntarnos: ¿A quién le hace daño darle una oportunidad a un niño que no es del equipo, o usar un bate que no es de su propiedad? Lo fundamental en estas competencias es el respeto. Los niños son quienes deben ser los protagonistas del espectáculo, no los adultos con su mala conducta».

«El mánager del equipo contrario se mantuvo tranquilo. En todo momento intentó calmar a sus representantes y a los padres alterados. Nos pidió disculpas por lo sucedido», detalló la madre de uno de los niños del equipo Cardenales, quien también informa sobre las medidas a tomar «Como medida personal, no acercaré a mi hijo a eventos así. La vulnerabilidad de los niños se ve afectada por este tipo de situaciones. Creo firmemente que la violencia genera violencia, y que el respeto es el camino para lograr muchas cosas».

Greacelys Alvarado, Representante

Nataly Piña visitante al evento de béisbol

«En el quinto inning del partido, tras el último out, representantes del equipo de FUNDALARA invadieron el campo y celebraron de manera ofensiva, haciendo gestos vulgares hacia el dugout de Cardenales PL, lo cual fue presenciado por los niños que aún estaban en el terreno de juego» recalcò.

Piña, señala que en este deporte, el respeto debe prevalecer. «La actitud de los padres de FUNDALARA fue lamentable y bochornosa, ya que humillaron al equipo perdedor y atentaron contra la integridad emocional de los niños, dando un ejemplo negativo»

«Si estas acciones no son castigadas, podrían repetirse en futuros partidos, afectando el desarrollo del béisbol» puntualizó

Jorge Rivero, técnico colaborador y representante del Equipo Cardenales PL, opina sobre la conducta antideportiva de los padres en eventos

Jorge Rivero mánager

«La conducta antideportiva de los representantes en el béisbol menor surge, en mi opinión, de la incapacidad de procesar las victorias o derrotas de los niños. A menudo, se molestan si su hijo no juega bien o si el entrenador no hace lo que ellos desean. Esta actitud puede generar problemas graves, como hemos visto recientemente».

«Es fundamental que promovamos los valores deportivos. Mientras los niños disfrutan, la mala actitud de los adultos empaña la belleza del juego. Debemos educar a los representantes, quienes son los responsables de los menores, para que corrijan su comportamiento y permitan que el béisbol sea lo que debe ser: un juego para los niños.», enfatizó Rivero.

Sobre la conversación con el mánager contrario

R: El entrenador del equipo contrario, Fundalara (también conocidos como Bombers), fue muy receptivo al diálogo. Como técnicos, somos los líderes encargados de mantener el equilibrio y controlar a las barras y a los representantes.

Sin embargo, a veces la situación se sale de control. La rabia, el ego y la prepotencia impiden que algunas personas escuchen, lo que lamentablemente empaña este bonito espectáculo que es el béisbol menor. Estas conductas no pueden seguir ocurriendo, porque los verdaderos protagonistas del juego son los niños, no los representantes.

Medidas que hay que tomar para combatir la conducta antideportiva

R: Primero, se debería prohibir la ingesta de bebidas alcohólicas en los juegos. Además, transmitir los partidos por algún medio podría servir como evidencia para sancionar cualquier mala conducta.

Es vital contar con personal dedicado que proteja a los niños y vele por el buen desarrollo de los encuentros. Sin embargo, la clave está en educar a los representantes. A través de charlas y talleres, debemos promover valores y principios que parecen estar ausentes en algunos adultos.

Esta falta de valores se refleja en las reacciones de los padres, afectando incluso a los adolescentes en el campo. Más allá de ganar o perder, es fundamental que todos respeten el juego, el campo, a los niños y a las damas. Es urgente aplicar correctivos, ya que los constantes incidentes reportados en las redes sociales son desastrosos para cualquier disciplina deportiva.

Delegada del Cardenales PL

«El domingo 30 de agosto, presencié una situación lamentable. Al finalizar el juego, y antes que los niños de ambos equipos pudieran saludarse, los representantes masculinos del equipo Bomber de Fundalara entraron al campo». indicó la delegada Leidy Carrasco

«Cada día vemos que como padres estamos dañando con el comportamiento y actitudes a este deporte, pero sobre todo se esta olvidando que los Protagonistas son los niños y en este caso niños de 7 años que se tienen que ver envueltos en peleas y faltas de respeto hacia ellos», dijo.

Finalmente, la encargada de la delegación de la novena cardenalera, dio una visión más clara sobre los hechos «Allí, delante de todos los jugadores, los hombres que ingresaron al campo donde no deberían haber estado, estos representantes comenzaron a hacer gestos corporales tocando la zona de sus genitales y a su vez diciendo groserías delante de los niños de ambos equipos. Esta agresión verbal no solo nos afectó; sino que también fue una falta de respeto hacia el espíritu deportivo y, lo más importante, hacia los niños presentes».

Leidy Carrasco delegada

Para concluir, es imperativo que el béisbol menor se mantenga como un espacio seguro, enfocado en el desarrollo integral de los niños. El objetivo principal debe ser enseñarles a competir con integridad, a manejar la victoria con humildad y la derrota con dignidad.

Solo a través de una combinación de educación, la aplicación rigurosa de normas y la promoción de una cultura de respeto podremos asegurar que los valores genuinos del deporte prevalezcan sobre la violencia y el comportamiento antideportivo.

Por: Edwin «Sports» Hevia / Noticias Barquisimeto