Encuesta de Polianalítica revela que un 44,1% votaría por Víctor Rago como rector de la UCV

En su más reciente sondeo, la Agencia de Inteligencia Política para la toma de decisiones (Polianalítica) destaca que el candidato Víctor Rago lidera la intención de voto de cara a la segunda vuelta en las elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La encuestadora dice que 44.1% votaría por Víctor Rago, mientras que el segundo candidato Humberto Rojas se ubica en 39.6%.

En tanto alli, Polianalítica indica que el 8.8% no votaría por ninguno de los dos, el 4.1% no sabe y el 3.4% afirma que no participará en la segunda vuelta electoral para escoger el próximo rector de la UCV.

La encuesta de Polianalítica se realizó del 26 al 27 de junio. “Si hoy fuese la segunda vuelta electoral para escoger al nuevo rector de la Universidad Central de Venezuela, ¿por quién votaría usted?”, fue la interrogante que se hizo.

El 44,1% de la población aseguró que escogería Rago, antropólogo de la UCV y doctor en lingüística de la Universidad Sorbonne de París, mientras que el segundo puesto lo obtuvo el profesor Rojas de la central y doctor en física atómica y molecular con un 39,6%.

Con información: Globovisión