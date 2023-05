Víctimas del Triángulo del Este rechazan declaraciones del Presidente del Grupo Hispania (+Documentos)

Representantes de la Asociación Civil “Quiero Mi Inmueble” y el Comité de Víctimas del Triángulo del Este, acudieron a la sede de Noticias Barquisimeto, para responder las declaraciones emitidas por el Presidente del Grupo Hispania, Juan Andrés Blavia Gómez, quien dio una entrevista exclusiva al periódico digital.

EDIFICIOS DEL TRIANGULO DEL ESTE

En contexto: Exclusiva: Presidente del Grupo Hispania Juan Andrés Blavia “rompe el silencio” y habla sobre las “presuntas” estafas inmobiliarias en Barquisimeto

Los integrantes de estas organizaciones, rechazaron las declaraciones de Blavia y además, acudieron con documentos donde presuntamente se desmienten algunas de las afirmaciones emitidas por el Ingeniero desde su residencia ubicada en Madrid, España.

“En primer lugar es de hacer notar que las declaraciones se dan desde un país donde el se siente protegido, así declara y acusa a las autoridades. Los dos únicos proyectos a los cuales se les pudiera suministrar servicio es a Plaza Mayor y a Torre Ibérica y con fallas. El resto de los proyectos no se culminaron y otros no se construyeron, pero si fueron cobrados por el como Torre DirecTV y Centro de Especialidades Diagnósticas (CED)“, dijo la vocería de “Quiero Mi Inmueble”.

Seguidamente, la representación de esta Asociación Civil, aclaró que la Alcaldía de Iribarren no es competente para garantizar agua y energía eléctrica a la construcción: “La Alcaldía solamente desarrolla las variables urbanas y se hizo a través de una ordenanza. Además nosotros las víctimas no le compramos al municipio, le compramos a una empresa. Por lo tanto no podemos exigirle algo a la Alcaldía, porque no tenemos ninguna negociación con ellos, nuestra negociación fue con el Grupo Hispania“, apuntaron.

De igual forma, los afectados explicaron que los servicios se garantizan a un proyecto en construcción durante el período del proyecto: “Es decir, el constructor dice cuando empieza y termina la obra. Durante ese período el estado garantiza los servicios, pero esta garantía no es eterna, tiene un finiquito, se vence y eso se renueva anual. Ellos no cumplieron y por ende no tienen la habitabilidad“, acotaron las presuntas víctimas.

Con respecto a las declaraciones de Blavia, donde hablan sobre el pago de 900 mil Dólares Americanos a la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) para obtener el servicio eléctrico, el Comité de Víctimas explicó que los pagos a esta institución, fueron a destiempo: “Todos los constructores pusieron su dinero, gracias a nuestra presión ellos tuvieron que ir a pagar. Pero fueron los últimos en hacerlo y ya la carga que tenían asignada, había sido desviada al Urbanismo Alí Primera. Porque como dijimos, eso tiene un tiempo de garantía“, indicaron los compradores.

“El dice que no hubo estafa. Pero el se refiere a dos torres que están construidas a un 85%. Pero ¿Y los otros proyectos? Los vendieron, los cobraron y los edificios no están“, apuntaron los voceros de la AC “Quiero Mi Inmueble”.

En este sentido, los integrantes de la AC y el Comité de Víctimas, afirmaron que Blavia fue detenido en Madrid el 18 de febrero del 2020, presentando un documento probatorio por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación, quienes enviaron una nota verbal a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España el día 19 de febrero del 2020.

Además, recordaron que el 22 de noviembre del 2018, el Juez de Control N° 05 del Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control de Barquisimeto. Envió una comunicación al Jefe de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), con la orden de aprehensión a Juan Andrés Blavia Gómez.

“El dice que ha enfrentado muchos casos judiciales en Venezuela y siempre ha salido airoso. Nosotros le preguntamos si este tipo de declaraciones son las de un empresario honesto, se ha enfrentado muchas veces a la justicia pero no debe ser porque sea un hombre responsable. El también dice que volvería al país cuando hayan las condiciones ¿De qué condiciones habla? La única condición que creemos que está esperando es la medida cautelar que tiene y la orden de aprehensión o quizás espera que deroguen la Ley de Estafa Inmobiliaria“, apuntaron los afectados.

Otra de las declaraciones que rechazaron los voceros, fueron las que hablaban sobre una demanda que había procedido por parte del Grupo Hispania al municipio Iribarren: “Según el juzgado superior civil en junio del 2016, esta demanda fue improcedente. Eso lo pueden verificar en los tribunales del estado“, afirmaron las presuntas víctimas.

Ante las afirmaciones de Juan Andrés Blavia de no poseer negocios fuera del país, las víctimas presentaron un documento donde aseguran que el Presidente del Grupo Hispania, ha constituido tres empresas en España, las cuales trabajan con energía solar y fueron creadas dos en el 2018 y una en el 2019: “¿Sería con el dinero de las víctimas estafadas que constituyó estas empresas? Además el vive en la mejor zona de Madrid“, manifestaron.

Para culminar, hablaron sobre la propuesta de Blavia y de la AC Paseo La Castellana, de entregar las obras a los propietarios y que ellos las terminen: “Bueno, lo esperamos. Venga y nos las entrega aquí, para que nosotros podamos recuperar nuestra propiedad“, concluyeron.

Llamado a las autoridades

El Comité de Víctimas, también hizo un llamado al Gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira y al Alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes, para que crezca el interés en la solución a esta problemática que ya tiene más de una década en Barquisimeto.

Lee también: Gobernador “rompe el silencio” sobre el Triángulo del Este, Grupo Hispania y la estafas inmobiliarias: “El que le huye a la candela tiene rabo de paja”

“Ellos deben coadyuvar a la solución del problema. Es a través del estado que nosotros podemos solucionar esta problemática con respecto a esa estafa y esas construcciones. Pero es el estado venezolano, contralor y garante de los Derechos de los ciudadanos“, expresaron.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto