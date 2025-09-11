Vicepresidente Delcy Rodríguez alertó que agredir militarmente a Venezuela generaría desestabilización en el continente

La vicepresidenta de la República subrayó que ante las amenazas del Gobierno estadounidense contra el país, la respuesta del pueblo venezolano ha sido «de lealtad y determinación» frente a la guerra psicológica.

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, alertó este jueves sobre las posibles consecuencias de una agresión al país, enfatizando que «pretender agredir a Venezuela generaría desestabilización en este continente».

Leer También: Vicepresidenta Delcy Rodríguez a Guyana y Trinidad y Tobago: No se les ocurra prestarse para los planes de agredir a nuestro país

Durante su intervención en la plenaria extraordinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Rodríguez subrayó que ante las amenazas del Gobierno estadounidense contra el país, la respuesta del pueblo venezolano ha sido «de lealtad y determinación» frente a la guerra psicológica.

En ese sentido, indicó que el Gobierno estadounidense pretende imponer una mentira sobre Venezuela, para apoderarse del país con diferentes estrategias, entre ellas asegurar el territorio para actividades «ilícitas del narcotráfico y el crimen organizado».

Rodríguez señaló que, la mayor producción de cocaína de Colombia, Bolivia y Perú es enviada a Ecuador, país que se ha convertido en el principal exportador para Estados Unidos y el continente europeo.

«Venezuela no figura en ninguna ruta para el transporte de drogas sintéticas ni metanfetaminas», dijo por lo que calificó las acusaciones de Estados Unidos como «una gran farsa».

Detalló que «solo el 5% de la droga intenta pasar por el territorio nacional», y las autoridades competentes han incautado la mayoría. Asimismo, indicó que la meta es capturar la totalidad de ese porcentaje.

Aseguró que, «lo hacemos mejor sin la DEA», en referencia a que 56.218,42 kg de droga han sido incautados este año 2025, en comparación a las minúsculas cifras registradas cuando esa agencia operaba en el país.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión