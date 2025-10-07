Vicepresidenta Delcy Rodríguez: Venezuela y China revisan puntos cruciales de la Asociación Estratégica «A Toda Prueba y Todo Tiempo»

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el embajador de Pekín en el país, Lan Hu, para seguir «fortaleciendo lazos de hermandad y cooperación bilateral».

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, con el fin de revisar puntos cruciales de la Asociación Estratégica «A Toda Prueba y Todo Tiempo» para fortalecer relaciones bilaterales.A través de las redes sociales, Rodríguez indicó que «seguiremos fortaleciendo lazos de hermandad y cooperación bilateral, en beneficio del desarrollo soberano y la paz de nuestros pueblos».

Asimismo, expresó sus felicitaciones a Hu por la celebración del Festival de Medio Otoño. «¡La unión entre China y Venezuela es un pilar de estabilidad regional!», concluyó.

Hender «Vivo»# González

Con información de Globovisión