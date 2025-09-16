Vicepresidenta Delcy Rodríguez: Venezuela mantiene vigilancia costera y coopera internacionalmente contra el narcotráfico

La alta funcionaria refirió que «la gran farsa que se empeña en mantener el gobierno de Estados Unidos (EEUU) para intervenir nuestro país no tiene ningún asidero ni jurídico ni de cooperación internacional».

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, manifestó que «Venezuela mantiene vigilancia permanente de sus costas y articula con otros países -conforme a protocolos internacionales y acuerdos binacionales- acciones para la lucha contra el narcotráfico».

En ese sentido, publicó en sus redes sociales el comunicado de la cancillería sobre la navegación de la Fragata de Países Bajos cerca de La Orchila, bajo acuerdos bilaterales e internacionales, que evidencia el compromiso de Venezuela con el respeto del derecho internacional.

Recalcó, Venezuela defenderá su soberanía en el marco del derecho internacional y de la diplomacia de paz.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión