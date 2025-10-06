Vicepresidenta Delcy Rodríguez: «Venezuela es un país de tolerancia cero hacia el maltrato de los animales»

La vicepresidenta Ejecutiva reconoció la labor de la Misión Nevado, iniciativa que garantiza la salud y protección de los animales.

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en el marco del Día Mundial de los Animales, realizó una visita a los espacios de El Laguito, en Fuerte Tiuna, Caracas, donde se llevó a cabo una jornada especial dedicada a la protección de los animales y ratificó que «Venezuela es un país de tolerancia cero hacia el maltrato de los animales».

En conjunto con la presidenta de la Misión Nevado, Maigualida Vargas, la vicepresidenta Ejecutiva recordó que Venezuela es uno de los 10 países con mayor biodiversidad en el mundo, «Tiene una riquísima fauna y tenemos que entre todos sumar esfuerzo por proteger nuestra fauna».

En ese sentido, manifestó que el papel principal de la Misión Nevado no solo es garantizar las salud de los animales, «sino que dan cobijo a los animales que están en situación de abandono y garantizan protección a animales maltratados«.

Rodríguez precisó que esta iniciativa que empezó en 2014 de la mano del presidente Nicolás Maduro, tiene políticas completas como: la vacunación, esterilización y programas quirúrgicos, «una política de amor a la vida, amor a los animales, amor a la naturaleza».

Por otra parte, en un contexto global «donde el modelo capitalista depredador ignora esos principios y pone en riesgo la existencia de la vida en el planeta» la funcionaria afirmó que «para ellos la emergencia climática no existe, el cambio climático no existe y pretenden condenar a la humanidad como especie. Pretenden condenarla a su existencia, así que la política del presidente Maduro es muy clara, ‘amor a los animales'».

La también ministra de Hidrocarburos mencionó que «convivimos en el mismo planeta, y nosotros tenemos que ser responsables». Resaltando además que para ello está la Misión Nevado, «para atender a nuestros queridos animales de compañía, para atender a la fauna que lo requiera y para brindar apoyo al Ministerio de Ecosocialismo».

En cuanto al maltrato de los animales y los casos que se han presentado, la vicepresidenta reconoció la labor de la Fiscalía de la República, y al Fiscal General Tarek William Saab, ya que ofrecen programas especiales contra el maltrato, jornadas de atención, entre otros.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión