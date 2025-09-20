Vicepresidenta Delcy Rodríguez: Venezuela demuestra su fortaleza económica con más de 10 mil productos para la exportación

La vicepresidenta Delcy Rodríguez resaltó el progreso de otros sectores clave para la diversificación del modelo económico, como el turismo, los hidrocarburos y minería; entre otros.

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ofreció un balance positivo sobre la economía, destacando el abastecimiento pleno en materia agroalimentaria y el avance de la industria nacional.



Tras un encuentro con el Gabinete Económico afirmó que el país ya cuenta con más de 10 mil productos no solo para el consumo interno, sino también para la exportación no petrolera.

“Si en los Estados Unidos, el gobierno no quiere los productos de Venezuela, nosotros tenemos mercado en otras latitudes que reciban a nuestros extraordinarios embajadores, como son los productos de calidad de nuestro país”, aseguró.

Rodríguez resaltó el progreso de otros sectores clave para la diversificación del modelo económico, como el turismo, que se prepara para celebrar su Día Mundial con actividades especializadas para el resguardo de las zonas turísticas.

“El país más hermoso del planeta está acá. Toda la actividad turística está reflejada en las grandes, extraordinarias e infinitas bellezas que tiene nuestro país”, expresó.

En cuanto a los motores de Hidrocarburos y Minería, señaló que son los sectores con mayor aporte al Producto Interno Bruto (PIB), a través del procesamiento de petróleo, gas, productos petroquímicos y refinados, junto a los minerales.

La alta funcionaria indicó que las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro para el ahorro de divisas, por medio de la sustitución estratégica de importaciones, han dado resultados positivos, demostrando que «no hay amenaza, que no hay amedrentamiento, que pueda con el pueblo venezolano».

Finalmente, anunció que el cierre de año se presenta con un crecimiento tanto en la recaudación financiera como en la actividad comercial, al tiempo que informó que ya está en marcha la planificación de ferias navideñas.