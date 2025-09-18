Vicepresidenta Delcy Rodríguez: Venezuela agradeció el apoyo del Gobierno de Rusia ante las amenazas de Estados Unidos

La vicepresidenta Delcy Rodríguez se reunió con el embajador ruso Sergey Mélik‑Bagdasárov para revisar la agenda binacional bajo el Acuerdo de Cooperación y Asociación Estratégica.

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el embajador de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, para revisar la agenda binacional en el marco del Acuerdo de Cooperación y Asociación Estratégica.

A través de una publicación en su canal de Telegram, Rodríguez agradeció el apoyo del Gobierno ruso ante las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela.

«Abogamos por la construcción de un mundo de paz donde prevalezca la autodeterminación de los pueblos», sostuvo la alta funcionaria.

Finalmente, Delcy Rodríguez resaltó que «Venezuela y Rusia siguen construyendo caminos de paz, justicia social e independencia».

Hender «Vivo» González

Con información de Glñobovisión