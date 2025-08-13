Vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre María Corina Machado: «Está encerrada como cucaracha pensando cómo instalar bombas»

La vicepresidenta Ejecutiva le advirtió que «no se atreva a perturbar la paz del país porque se va a encontrar con la fuerza del pueblo para defender a Venezuela».

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, advirtió este miércoles que la opositora María Corina Machado debe estar encerrada «como cucaracha» pensando en acciones en contra de Venezuela, en «cómo instalar bombas» y «matar gente».

«Cuando vengan los fascistas, como la señora esta (MCM), que está encerrada como cucaracha pensando cómo colocar bombas para matar gente y niños, que se encuentren con la fuerza indestructible del Poder Popular», manifestó Rodríguez durante el Congreso Pedagógico de Maestros.

En ese contexto, recordó el atentado terrorista frustrado por los organismos de seguridad, el pasado domingo en Plaza Venezuela, en Caracas. «Ustedes lo saben (…) Lo que hubiese significado que esos artefactos terminaran en una gran explosión. ¿Cuántas personas, niños, niñas, adultos y adultos mayores han podido morir? Fue una gran preocupación», agregó.

Asimismo, le advirtió a MCM que «no se atreva a perturbar la paz del país porque se va a encontrar con la fuerza del pueblo venezolano para defender a Venezuela».

La también ministra de Hidrocarburos afirmó que en Venezuela no puede existir la génesis del odio, la intolerancia y el fascismo que «alimenta a los grupos terroristas, amparados desde Washington» y destacó que este lunes el pueblo venezolano marchó a favor de la paz y contra el terrorismo.

«Venezuela se ha movilizado, a favor de la paz y contra el terrorismo (…) no puede existir un kilómetro de nuestro territorio donde existan expresiones de odio, intolerancia, fascismo, esa génesis que alimenta a los grupos terroristas amparados desde Washington», agregó.

«Recuerdo la campaña para la elección de 2024, el presidente lo decía: ‘Ellos vienen por la violencia’ y lo vivimos», rememoró.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión