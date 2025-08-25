Vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre informes de la DEA: El cartel está en el norte no en Venezuela

La vicepresidenta Ejecutiva señaló que la agencia indica que «el tráfico de drogas hacia Estados Unidos se realiza por Centroamérica, Puerto Rico y República Dominicana, sin hacer referencia a Venezuela en ninguna actividad», dijo.

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, señaló que los informes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los años 2024 y 2025 no mencionan al denominado «Cártel de los Soles», a Venezuela ni al presidente Nicolás Maduro.

A través de un video publicado en su red social Instagram, Rodríguez aseguró que «el gobierno de Estados Unidos ha acusado falsamente al presidente Nicolás Maduro de estar vinculado al tráfico de drogas».

Además, citó que la DEA indicó que «el tráfico de drogas hacia Estados Unidos se realiza por Centroamérica, Puerto Rico y República Dominicana, sin hacer referencia a Venezuela en ninguna actividad».

«No hay pruebas de vínculos de Venezuela con el narcotráfico ni con el Cartel de los Soles, pero si hay elementos objetivos que muestran la conexión entre Estados Unidos y el negocio de las drogas», manifestó.

En ese sentido, resaltó que en 2012 Estados Unidos reconoció que «su sistema financiero lavaba dinero de carteles del narcotráfico, mediante una multa al banco HSBC. La propia oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito estima que en los bancos de Estados Unidos, se lavan hasta 600.000 millones de dólares del narcotráfico al año».

En ese contexto, destacó que hasta Antonio María Acosta, exdirector de la oficina uno contra la droga, firmo en 2009 que «gracias al dinero del narcotráfico, los bancos de Estados Unidos lograron salir de la crisis, algunos bancos fueron rescatados de esa manera».

«Ni siquiera sus manipulados informes pueden ocultar la realidad Estados Unidos, que es el cartel de drogas más grande del planeta, el cartel está en el norte no en Venezuela», concluyó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión