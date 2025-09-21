Vicepresidenta Delcy Rodríguez se reunió con una delegación de Cuba para fortalecer los lazos entre ambas naciones

La vicepresidenta de Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con una delegación del Partido Comunista de Cuba (PCC) para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. El encuentro, según lo publicado por Rodríguez en su cuenta de Telegram, busca enfrentar los «desafíos geopolíticos actuales» y las «agresiones imperiales» contra sus pueblos.
Durante la reunión, se acordó seguir construyendo una agenda de trabajo conjunta entre el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el PCC, en el marco del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. El objetivo principal es encontrar mecanismos para superar el «criminal bloqueo económico» del que ambos países, según la vicepresidenta, son víctimas.
Leer también: Venezuela expresó su agradecimiento al Gobierno de Nicaragua por su apoyo frente a las amenazas de Estados Unidos
«¡Más firmes que nunca defendiendo el proyecto de Bolívar y Martí, de Chávez y Fidel!», concluyó la vicepresidenta en su mensaje, reafirmando el compromiso de ambas naciones con su proyecto político.
Pedro Montilla / Con información de El Universal