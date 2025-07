Vicepresidenta Delcy Rodríguez resaltó: Venezuela es pieza clave en la fórmula energética internacional para garantizar el suministro global

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, resaltó la importancia de tener en cuenta la inversión en energía fósil y la energía renovable para «un equilibrio en el trilema energético, que no es otra cosa que garantizar suministro energético para los pueblos.

En el marco del noveno seminario internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) Venezuela figura como pieza clave en la fórmula energética internacional capaz de garantizar el suministro global frente a un mundo que se encuentra en guerra; así lo destacó la vicepresidenta Ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.»Ya se sabe que el compromiso y objetivo de que en el 2050 la emisión cero en el ámbito de la energía no es posible, porque no se hicieron las inversiones suficientes», comentó Rodríguez en entrevista para el canal internacional teleSUR, al explicar que no se puede ver aislado el tema del financiamiento en la transición energética y su futuro en los pueblos del mundo sin considerar el factor geopolítico «donde grandes productores de reserva de petróleo y gas están bajo sanciones por parte de Occidente», donde el norte global pretende un hegemónismo en desuso y crear situaciones de perturbación en el planeta entero.

Asimismo, aseveró que estas sanciones o medidas coercitivas unilaterales «son acciones ilícitas, son las guerras económicas y hoy el mundo está en guerra y esta es una expresión de agresión hacia los países», en la que el caso de Venezuela está bajo guerra y agresión económica en la «que golpeó principalmente la industria de los hidrocarburos«.

En este sentido, resaltó la importancia de tener en cuenta la inversión en energía fósil y la energía renovable para «un equilibrio en el trilema energético, que no es otra cosa que garantizar suministro energético para los pueblos tomando en cuenta la perturbación e impacto en el ambiente y la emergencia climática».

«¿Quiénes afectan las inversiones y los bloqueos irracionales? Occidente, tratando de chantajear a los grandes productores o poseedores de riquezas y reservas. Son ellos quienes le dicen a Chevron ‘no puedes producir’ y Chevron tiene empresas en Venezuela y no es Venezuela la que le está diciendo que no produzca, son los Estados Unidos», ejemplo de esto hay en otros espacios.

BRICS+ cuenta con 42% de las reservas globales



Al ser consultada sobre los BRICS+, Rodríguez recalcó que el bloque cuenta actualmente con el 42% de las reservas globales; y que dé concretarse el ingreso de Venezuela a este importante grupo, la cifra aumentaría al 66% de las reservas del planeta.

Por otra parte, expresó su satisfacción de haber asistido al 9º Seminario Internacional de la OPEP, ya que llevó la verdad de Venezuela y desmontó muchas mentiras difundidas por las transnacionales.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión