Vicepresidenta Delcy Rodríguez: “Quienes pretendan agredir a Venezuela se encontrarán con una muralla inexpugnable de voluntad y paz”

La vicepresidenta dijo que Venezuela «hoy tiene más poder para defenderse» y que está firme y más unida que nunca. «Hemos generado una poderosa unión nacional», expresó.

Desde el Cuartel de la Montaña, en Caracas, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, supervisó este sábado los Ejercicios Militares Especiales desplegados en todo el territorio nacional, donde reiteró que Venezuela está más unida, organizada y preparada que nunca para defender su soberanía ante cualquier amenaza externa.

“Quienes quieren la agresión guerrerista contra Venezuela no van a poder porque se van a encontrar con una muralla tan inexpugnable como es la voluntad, la firmeza y la fiereza de nuestro pueblo. No por la guerra, sino por la paz, por defender la paz, por garantizar la paz y la tranquilidad”, expresó Rodríguez durante la actividad.

La vicepresidenta advirtió que “jamás nos arrodillaremos ante ningún imperio y no atenderemos otra orden que no sea la orden del pueblo venezolano, quien decide su destino, su sistema económico y social”.

En la actividad, explicó que estos ejercicios, instruidos por el presidente Nicolás Maduro, fortalecen la estructura de mando, control y comunicación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia Bolivariana y los circuitos comunales en todo el país.

“Venezuela hoy tiene más poder para defenderse. Está firme y más unida que nunca. Hemos generado una poderosa unión nacional, como lo ha mencionado el presidente Nicolás Maduro. El pueblo está organizado, presto y preparado para defender la paz de nuestra patria”, subrayó.

Rodríguez también recordó el legado del comandante Hugo Chávez, a quien rindió homenaje desde el Cuartel de la Montaña en esta fecha simbólica del 4 de octubre, día del histórico cierre de campaña de 2012.

“Estamos aquí con la bendición del comandante Chávez, con su protección y la de Dios, atendiendo el llamado del presidente Maduro a prepararnos y alistarnos. Venezuela es un país de paz, que respeta el derecho internacional y no amenaza a nadie”, enfatizó.

Asimismo, la vicepresidenta agradeció el respaldo internacional de países de América Latina y el Caribe, especialmente del presidente colombiano Gustavo Petro, por “su valentía y claridad al decir la verdad sobre Venezuela”.

“Las relaciones narcóticas de Estados Unidos están en su propio sistema financiero, fronterizo y de salud. Pretenden resolver sus problemas internos declarando la guerra a otros países. Pero si algo ha demostrado el pueblo venezolano es su capacidad de recuperación, su voluntad y determinación para garantizar la paz”, sostuvo.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión