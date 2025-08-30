Vicepresidenta Delcy Rodríguez: “Quienes piensan en una agresión militar a Venezuela, sepan que les va a ir muy mal»

«Cálmense, halcones de los Estados Unidos, tranquilícense porque le van a causar un gran daño a su propio país”, reiteró la vicepresidenta desde acto con trabajadores de PDVSA.

Este viernes, en el marco de la segunda jornada nacional de alistamiento de la Milicia Bolivariana, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, advirtió a quienes promueven y piensan llevar adelante una intervención militar contra Venezuela que les «va a ir muy mal».

“Quienes piensan en una agresión militar a Venezuela, sepan que les va a ir muy mal (…) Cálmense, halcones de los Estados Unidos, tranquilícense porque le van a causar un gran daño a su propio país”, declaró la vicemandataria que estuvo liderando la jornada de alistamiento de los trabajadores de la industria de los hidrocarburos.

Rodríguez completó asegurando que el pueblo venezolano se encuentra en «unión nacional» en defensa de los intereses de la patria. «Qué nadie se atreva con nosotros (…) Se equivocan y se seguirán equivocando; aquí no hay ablandamiento», subrayó.

«Les va a ir mucho peor (a Estados Unidos) si se atreven a la agresión, les va a ir mucho peor. Seremos su calamidad, seremos su pesadilla. Y significará también la inestabilidad de todo este continente», extendió al recordar las consecuencias negativas que ha traído consigo el «bloqueo económico» impuesto por Washington.

Asimismo, calificó de “calumnia” las acusaciones contra el Estado venezolano y el presidente Nicolás Maduro, recordando que es un patrón histórico de Estados Unidos para justificar intervenciones en países con grandes recursos naturales, como es el caso de Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo y gas del mundo.

Los trabajadores están “listos para defender la paz, la tranquilidad y el camino de crecimiento económico” que, afirmó, ha mostrado signos de recuperación en los últimos 17 trimestres.

Durante la jornada, que se desarrolla en 1.167 puntos de alistamiento en todo el territorio nacional, Rodríguez insistió en que la defensa de la patria trasciende ideologías y convocó a la unión nacional. “Aquí no puede haber mezquindad de ningún tipo. Estamos prestos a defender a Venezuela en paz y tranquilidad, para garantizar nuestro futuro”.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión