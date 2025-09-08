Vicepresidenta Delcy Rodríguez: El 85% de las ganancias por narcotráfico se queda en Estados Unidos

Rodríguez desmintió las acusaciones sobre el narcotráfico en su país, citando informes que demuestran que, durante 27 años, Venezuela no ha sido un país relevante en la materia.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez declaró que la presencia de barcos de guerra estadounidenses frente a Venezuela es un “show peligroso” y una confrontación ilícita afirmó que solo el 5% de la cocaína pretende pasar por territorio venezolano del cual el 70% es incautado, demostrando una lucha “extraordinaria” contra las drogas.

La vicepresidenta criticó que EE.UU. no es sincero, ya que el 87% de la cocaína sale por el Pacífico desde Ecuador y Colombia, y la principal ruta de exportación de cocaína es el Pacífico.

Rodríguez acusó a Estados Unidos de hipocresía, señalando que el 85% de las ganancias de las drogas se queda en su sistema financiero, y que este dinero incluso salvó la crisis financiera de 2009. Denunció que EE.UU. no respeta el derecho internacional y que su verdadero objetivo es el control de las reservas minerales e hídricas de Venezuela, utilizando como “comodín para la injerencia” al Tren de Aragua y otras tácticas, así como usaron la excusa de las armas de destrucción masiva en Irak para invadir ese país.

La vicepresidenta afirmó que la mentira tiene patas cortas, que el informe de la DEA no menciona a Venezuela, y que el supuesto “Cartel de los Soles” es ficticio. Culminó su declaración haciendo un llamado a Washington para que actúe con seriedad y mesura, mientras aseguró que el pueblo venezolano está listo para defender a su país frente a las recientes amenazas estadounidenses.

Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) publicó su balance operativo a través del General de División Miguel Chacín Socorro, quien detalló los resultados de la Operación Binacional Zona Norte 1 en Táchira, que incluyó el despliegue de 8 unidades tácticas y la incautación de una tonelada de drogas. En la operación, se aprehendieron a 984 ciudadanos, de los cuales 56 fueron identificados como mercenarios. Además, la FANB retuvo 980 toneladas de mercancía de contrabando y decomisó más de 500.000 dólares entre moneda legítima y falsa.

