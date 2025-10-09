Vicepresidenta Delcy Rodríguez: «EEUU. quiere apoderarse de los hidrocarburos de Venezuela, Rusia e Irán» para sostener su hegemonía

La ministra Delcy Rodríguez subrayó que el país posee las reservas de gas más grandes de América Latina y el Caribe, ocupando el octavo lugar a nivel mundial.

Este jueves, durante su participación en el 14.° Foro Internacional del Gas, la ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, denunció que Estados Unidos busca apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, Rusia e Irán con el fin de sostener su hegemonía global.

“Venezuela y Rusia son poseedores del 24 % de la energía del planeta y esto explica una de las grandes razones del porqué Estados Unidos quiere apoderarse de los hidrocarburos: del petróleo, gas, de Venezuela, de Rusia, de Irán, para poder sostener su dominio hegemónico en el mundo”, aseveró

La ministra enfatizó que Rusia es la mayor potencia de gas a nivel mundial, seguida por Irán y Qatar, que en conjunto representan el 51 % de las reservas globales.

Con respecto a las sanciones económicas impuestas por EE.UU., a los compradores de recursos energéticos rusos, afirmó que estas medidas buscan desplazar a Rusia del mercado de gas en Europa. «Lo que ocurrió con Ucrania y el expansionismo que la OTAN se proponía hacia la frontera de Rusia tenía un objetivo energético que era desplazarla del mercado del gas en Europa», explicó.

Además, resaltó la dinámica cambiante del mundo y la geopolítica energética, mostrada en proyectos como el gaseoducto Fuerza Siberia 2 entre Rusia y China, que garantizará el suministro de gas a países asiáticos. «Cuando vemos las proyecciones del crecimiento de la demanda a 2040, se proyecta un crecimiento del 40 % concentrado en Asia, China, India, y proyección de mayor crecimiento económico”, declaró.

La también vicepresidenta de la República subrayó que Venezuela posee las reservas de gas más grandes de América Latina y el Caribe, ocupando el octavo lugar a nivel mundial. Ante este anuncio, afirmó que Venezuela «está en proceso de cuantificar la cuarta reserva más grande del mundo».

«Lo que tiene que ver con el crecimiento de la demanda de gas en América Latina y el Caribe, la proyección es de 132 %, lo que significa que nuestro hemisferio, sus reservas de gas son áreas extraordinarias para las inversiones y para oportunidades de desarrollo», expresó.

Rodríguez concluyó destacando que la firma de la Ley del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con la Federación de Rusia fortalecerá la relación estratégica energética entre ambas naciones.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión