Vicepresidenta Delcy Rodríguez: ¡EEUU. miente sobre Venezuela y lava la cara a su principal dealer: Ecuador!

La alta funcionaria destacó los informes de organismos internacionales que indican que el país no es productor de drogas.

La vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez rechazó, este martes, el informe de Estados Unidos que «grosera y artificiosamente» señala a Venezuela como país productor y de tránsito de drogas.

En este sentido, Rodríguez afirmó que el «Gobierno de EEUU miente vulgarmente sobre Venezuela» y lo acusó de no tomar en cuenta al Gobierno ecuatoriano como narcotraficante. «Y lava la cara a su principal dealer: Ecuador», destacó.

Mediante un comunicado reiteró que «numerosos informes oficiales de organismos internacionales» certifican que «jamás hemos figurado como país relevante en esta materia».

«Venezuela rechaza y repudia el cínico documento emitido por el Departamento de Estado guerrerista de los Estados Unidos, en el que grosera y artificiosamente pretende designar a dedo a nuestra nación como productor y de tránsito de drogas ilícitas, a pesar de los numerosos», escribió la Alta funcionaría en sus redes sociales.

Con información de Globovisión