Vicepresidenta Delcy Rodríguez destaca el aporte del turismo a la economía del país tras informar crecimiento de 700%

La vicepresidenta visitó la Rueda de Negocios Internacional 2025 que se celebra en el Poliedro de Caracas y resaltó la firma de más de 557 acuerdos comerciales que se han hecho durante el evento por parte de casi 200 invitados internacionales.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha destacado el impacto del desarrollo turístico en la economía del país, anunciando que el sector ha registrado un incremento del 700% en los últimos 17 meses. En el marco de la Rueda de Negocios Internacional 2025, la vicepresidenta afirmó que este dato consolida al turismo como un «motor transversal» y un pilar fundamental para el futuro económico de la nación.

Rodríguez señaló que este avance significativo es resultado de un esfuerzo conjunto, destacando la capacitación y certificación que han recibido los empresarios del sector en Venezuela. La funcionaria informó que la Rueda de Negocios, celebrada en el Poliedro de Caracas, contó con la participación de más de 15 países, 196 invitados internacionales y la firma de más de 557 acuerdos comerciales, evidenciando el creciente interés global en el destino venezolano.

La vicepresidenta reiteró que el turismo es un «motor esencial» para la economía, con un impacto directo en el Producto Interno Bruto (PIB) y la generación de empleo. Subrayó que, con sus bellezas naturales y su riqueza cultural, Venezuela está en el camino de diversificar sus fuentes de ingreso, tal como lo establece el Plan de las 7 Transformaciones.

Además, celebró los acuerdos alcanzados con operadores de países como Azerbaiyán, Cuba y China, y resaltó los avances en la organización de rutas turísticas comunitarias, como la experiencia de San Agustín en Caracas. Finalmente, Rodríguez destacó el trabajo mancomunado de instituciones como Mintur, la Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior para posicionar a Venezuela en el mercado turístico internacional y garantizar la paz y el bienestar social del pueblo.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión