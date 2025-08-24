Vicepresidenta Delcy Rodríguez denuncia que es «un patético ‘show’ lo que se pretende contra Maduro»

Delcy Rodríguez recalcó que la mejor manera de Venezuela de defenderse de la arremetida estadounidense y salir victoriosa es «garantizando que la economía siga su camino de recuperación».

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de «patético ‘show'» la persecución por parte del Gobierno de los Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro.

Leer También: Delcy Rodríguez señaló que la FAO reconoció los logros en materia alimentaria que tiene Venezuela

«Es un gran ‘show’ lo que se pretende, de incrementar y acentuar esta agresión psicológica, pretendiendo crear zozobra en nuestro pueblo», aseveró este sábado durante su participación en la Gran Jornada de Alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana, ante las crecientes presiones por parte Washington.

Rodríguez dijo que «toda Venezuela está activada» frente a las amenazas de agresión de EE.UU. contra su país que, según ella, están fundamentadas en «mentiras» y «falsarias». «¿Dónde está activada? En sus sitios de trabajo, en las fábricas, en el campo, en el mar […]. Hemos visto una movilización entera en las fábricas, en los centros de producción, en los ministerios. Aquí está la fuerza de los trabajadores acompañando y atendiendo al llamado del presidente», indicó.

En este sentido, afirmó que en la jornada de alistamiento de este sábado la ciudadanía está expresando su «derecho sagrado a la autodeterminación y a la soberanía» y «consolidando la democracia popular». Subrayó que el pueblo venezolano no permitirá que «ningún imperio, por más decadente que sea, que ningún gobierno extranjero, le dé órdenes». «Nadie le va decir qué hacer», aseveró.

La vicepresidenta se sumó a la defensa integral de la soberanía del país haciendo presencia en el proceso de alistamiento este sábado en la plaza Bolívar de Caracas, junto a los trabajadores del Ministerio de Hidrocarburos y PDVSA, como parte de la activación del Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, convocado por Maduro.

La Gran Jornada de Alistamiento obedece al despliegue de fuerzas navales y aéreas por parte de Washington en el sur del mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, y fueron rechazadas categóricamente por el gabinete del mandatario venezolano, que las consideró una agresión subrepticia.

«Escudo infranqueable»

Rodríguez recalcó que la mejor manera de Venezuela de defenderse de la arremetida estadounidense y salir victoriosa es «garantizando que la economía siga su camino de recuperación», para poder facilitar y garantizar la reconstitución del «modelo de bienestar social». Asimismo, señaló que el país cuenta con un «escudo infranqueable» conformado por la Fuerza Armada nacional, el pueblo venezolano y la unión cívico-militar policial.

«La respuesta es esta: un pueblo en normalidad, pero atendiendo el llamado a alistarnos; a estar prestos y listos porque, en el minuto que nuestra patria lo requiera, ahí estaremos como pueblo en unión nacional, defendiendo nuestra dignidad», concluyó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión