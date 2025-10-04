Vicepresidenta Delcy Rodríguez: Declaración final anticolonialista será la reivindicación para países víctimas de esclavitud

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, ratificó que no se puede repetir el pasado en el que las naciones eran sometidas por los imperios.

Este viernes, durante la Conferencia Internacional Colonialismo, Neocolonialismo y los Despojos Territoriales del Imperialismo Occidental, llevada a cabo en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Yván Gil informaron que en la declaración final del evento se expresarán cada uno de los puntos que se han debatido y las distintas problemáticas que se han abordado frente al colonialismo y el neocolonialismo hoy en día.

Esta jornada desarrollada en la Casa Amarilla, inspirada fundamentalmente en el espíritu bolivariano, durante los días 02 y 03 de octubre, 137 delegaciones representadas por científicos, intelectuales, gobiernos, partidos políticos, movimientos sociales, pueblos indígenas y afrodescendientes se pronunciaron en rechazo al neocolonialismo y el hegemonismo imperialista, que arrebata la vida a los pueblos y es causante de muertes.

La vicepresidenta Ejecutiva enalteció la presencia del jefe de Estado, Nicolás Maduro, en estos espacios de debate, justo al cumplirse 126 años del fraudulento Laudo Arbitral de 1899 de París, que dejó lecciones para la humanidad.

«En ella se pretendió arrebatar una extensión importante, de casi 160 mil kilómetros cuadrados de territorio a Venezuela», dijo Rodríguez ante los presentes.

Agradeciendo la participación del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, en la conferencia internacional, la vicepresidenta ejecutiva relató que en esta reunión se debatieron las causas históricas de la humanidad, derivadas del reparto territorial que hicieron los imperios.

«Una de las causas más cruentas que tiene hoy la humanidad es la causa Palestina», denunció Rodríguez.

Palestina: cruel genocidio



La alta funcionaria reconoció la valentía del pueblo palestino ante el cruel genocidio cometido por Israel. Precisó ante la audiencia internacional que «todos sabemos lo que significó esa componenda entre los Estados Unidos y los británicos, por robarse un extenso territorio rico en oro, rico en petróleo, rico en gas, y que hoy justamente es reivindicado por la ExxonMobil para que financie una nueva causa, un nuevo fraude que se está gestando ante la Corte Internacional de Justicia, con el único objetivo de regalar ese territorio a quien no le pertenece, que es Guyana».

Como reflexión final, la vicepresidenta ejecutiva lamentó la coyuntura actual de los países del Caribe, en la que Guyana ha abierto la puerta al invasor estadounidense y a la agresión militarista en la región.

«Usted ha hecho la advertencia (refiriéndose al presidente Nicolás Maduro) de lo que significa la ExxonMobil financiando al Gobierno de Guyana para propiciar una agresión militar, una agresión guerrerista de Estados Unidos, no solamente contra Venezuela, sino en nuestro mar Caribe», manifestó nuevamente Rodríguez.

El documento final será una reflexión para no repetir el pasado y para que los países víctimas de esclavitud, del colonialismo y del neocolonialismo, de la expansión imperialista, sean reivindicadas sus aspiraciones, pero sobre todo vean reivindicada su historia de libertad, de independencia y de consagración de los principios fundamentales del derecho internacional público.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión