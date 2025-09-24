Vicepresidenta Delcy Rodríguez: Consejo de Estado blinda constitucionalmente acciones de defensa

La vicepresidenta advirtió que los países del Caribe han demostrado estar muy preocupados, tal como se vio reflejado en los discursos ante las Naciones Unidas.

La reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Estado de la Nación, que lideró el presidente, Nicolás Maduro, con los titulares de los Poderes Públicos del país, busca blindar constitucionalmente las acciones que corresponden al Estado en la defensa, salvaguarda, garantía de la paz, la tranquilidad y de la integridad territorial de la patria en unión nacional, expresó la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez.

Leer También: En un reciente sondeo por Hinterlaces: Fiscalía General de la República es la institución pública mejor valorada por los Venezolanos

La vicepresidenta Rodríguez calificó de muy pertinente esta convocatoria, en razón de las amenazas sobre Venezuela, y donde se debate la propuesta de un Primer Decreto Constitucional para que toda la nación, la institucionalidad y los habitantes en edad de combatir, tengan el respaldo, protección y acompañamiento para responder a las amenazas e, incluso, ante cualquier ataque que eventualmente intentaran contra la República Bolivariana.

“Son amenazas que procuran una agresión militar, inédita en estos tiempos, pero que sabemos que tienen raíz y origen en las ambiciones sobre las riquezas energéticas de Venezuela y que van a perturbar -tal como usted lo ha dicho- catastróficamente y pueden perturbar tremendamente la vida de los países de nuestro mar Caribe”, resumió la alta funcionaria gubernamental durante su participación en el debate de este primer decreto, que forma parte de una serie de decisiones constitucionales del Estado venezolano en su conjunto.

Caribe amenazado por el imperio



Delcy Rodríguez advirtió que los países del Caribe, hoy, han demostrado estar muy preocupados, tal como se vio reflejado en los discursos ante las Naciones Unidas, durante la 80.ª Asamblea General en Nueva York.

Además, recordó que las naciones integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) se encontraron como parte de esta asamblea con una importante reunión de cancilleres, quienes elevaron su rotundo mensaje de solidaridad con Venezuela, ante esta amenaza militar del Gobierno imperial con su despliegue naval en el Caribe con el pretexto de la lucha “antinarcóticos”.

“Porque no solamente es Venezuela, es cómo va a impactar al Caribe, a Suramérica y a nuestro continente”, advirtió la vicepresidenta en sus palabras al presidente Maduro y a la audiencia de la transmisión de Venezolana de Televisión (VTV).

Alistamiento popular



Sobre las convocatorias realizadas por el jefe de Estado para el alistamiento de todo el pueblo a la Milicia Bolivariana, Rodríguez no tuvo dudas en afirmar que la respuesta de los venezolanos y venezolanas de todas las edades, que han tenido la oportunidad de adiestrarse en el manejo de un fusil y el sistema de armas de la República, ha sido admirable.

“Lo que ha demostrado el pueblo venezolano, atendiendo sus convocatorias a estar preparado para defender a la patria, es un alto nivel de conciencia, que hoy demuestra Venezuela y que sigue dando ejemplos en el mundo con mucha paciencia, con mucha parsimonia, pero con inmensidad y gigante determinación e infinita lealtad al legado histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y a nuestro Ejército Libertador”.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión