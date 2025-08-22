Vicepresidenta Delcy Rodríguez: Caracas agradece a Moscú su apoyo incondicional «frente a la escalada de amenazas» de EEUU.

Ambos países coincidieron en la «necesidad de seguir defendiendo el derecho internacional».

El Gobierno de Venezuela agradeció este viernes al de Rusia por su apoyo irrestricto ante la «escalada de amenazas» provenientes de Estados Unidos, en medio del inusitado despliegue militar estadounidense en las proximidades del mar territorial venezolano.

Esta jornada, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, tuvo una conversación telefónica con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que expresó respaldo al país latinoamericano ante la presión externa.

«Agradecí especialmente el respaldo incondicional de Rusia a Venezuela, frente a la escalada de amenazas del Gobierno de Estados Unidos para agredir al presidente Nicolás Maduro y a nuestro pueblo», comentó Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram.

Rodríguez, quien se ha reunido en varias ocasiones con Lavrov, lo catalogó como un «buen amigo de Venezuela», con el cual habló sobre el «beneficioso curso» de la cooperación entre ambas naciones.

«Coincidimos en la necesidad de seguir defendiendo el derecho internacional y fortalecer los espacios multilaterales, como el Grupo en Defensa de la Carta de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), para avanzar en la construcción de un nuevo orden mundial multicéntrico y pluripolar», añadió.

Washington envió un escuadrón anfibio al sur del mar Caribe como parte de su nueva guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, el gabinete de Maduro lo considera una agresión subrepticia que no se corresponde con la realidad. «El planeta entero sabe que el verdadero cártel está en el norte», dijo la vicepresidenta el jueves.

Ese mismo día, el mandatario venezolano anunció el proceso de alistamiento militar en todo el país. «La orden de defender la patria está dada», enfatizó en un acto público, en el que pidió «máxima movilización para garantizar la paz».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión