Vicepresidenta Delcy Rodríguez: «Cada Venezolano y Venezolana debe saber qué hacer para enfrentar una potencial agresión»

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, hizo un llamado este sábado al pueblo venezolano a prepararse ante una posible agresión externa, en el contexto del reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. Desde una Feria del Campo Soberano realizada en El Valle, Caracas, Rodríguez enfatizó que “cada venezolano, cada venezolana debe saber qué hacer para enfrentar una potencial agresión”.»Cada venezolana debe saber qué hacer para enfrentar una potencial agresión. Cada venezolano, cada venezolana debe saber, entender cuándo estamos en presencia de una agresión inminente y debemos saber responder», dijo en declaraciones a VTV.Lo dicho por la Vicepresidenta respalda la postura que ha tenido todo el Estado venezolano durante los últimos días, afirmando que EE.UU. busca «imponer una farsa para justificar lo que siempre han querido, que es la intervención de nuestro país».

Combate a la agresión y defensa del paísRodríguez destacó la posición de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, citando informes internacionales, incluso de la DEA y las Naciones Unidas, que reconocen que el país no es un factor de producción de drogas. En ese sentido, la vicepresidenta aseguró que Venezuela exhibe las mejores cifras de combate al tráfico de estupefacientes que intenta transitar por su territorio.La vicepresidenta vinculó la agresión a las ansias que tienen sobre las vastas reservas energéticas de Venezuela y al «internacionalismo bolivariano», un proyecto que, a su juicio, Estados Unidos busca neutralizar en su intento de recuperar lo que considera «colonias». Rodríguez calificó a Venezuela como un «ejemplo para el mundo de cómo se resiste dignamente» ante las «ansias de intervención».

Llamado al alistamiento popularRodríguez mencionó el reciente llamado del presidente Nicolás Maduro al alistamiento de la Milicia Bolivariana y del pueblo venezolano. En este sentido, afirmó que ella y todo el Consejo de Ministros se unirán a esta iniciativa.“Nosotros de aquí salimos… salimos al alistamiento porque debemos saber responder”, sentenció.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión