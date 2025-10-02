Vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró: Venezuela garantiza abastecimiento pleno de medicamentos y busca rutas para la exportación

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, también anunció que por primera vez se fabricarán en el país inhaladores para pacientes asmáticos.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró, este miércoles, que el sector farmacéutico actualmente tiene capacidad para garantizar el abastecimiento pleno de medicamentos en Venezuela.

Rodríguez agregó que el jefe de Estado ordenó incluir esa área económica en el Motor de Exportación No Petrolera.

“Es decir, que podamos desarrollar desde el Motor Farmacéutico exportaciones para los países del Alba, para Centroamérica, Suramérica, el Caribe, mercados nuevos para nuestro país”, dijo la alta funcionaria.

Durante una visita a las instalaciones de Gema Labs, la vicepresidenta de la República destacó que la empresa aplica un sistema de unidosis y tabletas, permitiendo a los consumidores adquirir únicamente las cantidades de medicamentos prescrita y resaltó la importancia de la apertura de este laboratorio en Venezuela después de 25 años.

«Saludamos la apertura de este laboratorio y llamamos a las inversiones nacionales e internacionales en nuestro país, para que sigan desarrollándose experiencias productivas como esta que permitan reforzar el Motor Farmacéutico», indicó.

Anunció que por primera vez se fabricarán en el país inhaladores para pacientes asmáticos.

Finalmente, resaltó que el sector farmacéutico del país ha crecido y contribuido con el Producto Interno Bruto gracias al apoyo gubernamental.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión