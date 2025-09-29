Vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que el jefe de Estado Nicolás Maduro suscribió el decreto de Estado de Conmoción Exterior

Delcy Rodríguez indicó que se «activaría de manera inmediata» si «las fuerzas armadas militares de los EEUU» atacaran al país, pues se considera una agresión externa.

Este lunes, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que el presidente Nicolás Maduro suscribió el decreto de Estado de Conmoción Exterior que le da “poderes especiales para actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela”.

Durante un encuentro con el Cuerpo Diplomático del país del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Rodríguez indicó que este decreto está basado en el artículo 236 de la Constitución de la República frente a cualquier grave agresión que haya ocurrido externa contra el territorio nacional.

“Este decreto busca proteger la integridad territorial, la soberanía, la independencia, los intereses vitales y estratégicos de nuestra República”, señaló.

“Si se atreviesen las fuerzas armadas militares de los EEUU, se considera una agresión externa, y se activaría de manera inmediata este decreto de excepción de conmoción externa”, expresó.

Asimismo, refirió que este decreto, basado en la Carta Magna, “no permitirá a nadie, dentro o fuera del territorio nacional, que promueva, apoye, facilite o haga apología de una agresión militar externa contra Venezuela, pues sería juzgado por las leyes de la República y con las plenas garantías de la Constitución”.

Destacó, además, que Venezuela está compacta y preparada para la defensa del país y garantizar la soberanía e independencia nacional.

“Frente a estas peligrosas amenazas, el presidente ha llamado a la conciencia y convocado a la unión nacional, pero también el pueblo venezolano se esta preparando (…) para defender a Venezuela en cualquier circunstancia”, refirió.

Reiteró que una agresión contra Venezuela afectará a muchos países, incluido Estados Unidos, por lo que hizo un llamado “a la unión regional y a rechazar estas acciones, porque si tocan a uno, nos tocan a todos”.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión