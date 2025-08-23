Vicepresidenta Delcy Rodríguez afirma que Guyana es un «peón de Marco Rubio» y sirve a los «intereses de la ExxonMobil»

La alta funcionaria reiteró que el país sabrá defender en todo momento sus derechos e intereses.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que Guyana, presidida por Irfaan Ali, es un «peón de Marco Rubio», el secretario de Estado de Estados Unidos.

Rodríguez aseguró que la nación «no solo sirve a los oscuros intereses de la Exxon Mobil para robar los recursos energéticos de Venezuela, sino que también se somete al libreto que le dictan desde Washington».

En este sentido, la alta funcionaria afirmó que Guyana se somete a la administración estadounidense «para justificar una agresión contra Venezuela».

Asimismo, alertó que «nada ampara su evasión e incumplimiento de la legalidad internacional» y señaló que «Guyana debe cesar en su empeño de capataz de sus amos imperiales de antaño y someterse al Derecho».

Finalmente, la también ministra de Hidrocarburos reiteró que el país sabrá defender en todo momento sus derechos e intereses.

«¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo!», sentenció.

Comunicado oficial:

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión