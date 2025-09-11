Vicepresidenta Delcy Rodríguez a Guyana y Trinidad y Tobago: No se les ocurra prestarse para los planes de agredir a nuestro país

La vicepresidenta de la República aseguró que los gobiernos de estos países «se están prestando para desestabilizar a la región y este continente».

«A los gobiernos vasallos del departamento de guerra de Estados Unidos, el gobierno de Trinidad y Tobago, de Guyana, tómenlo con calma, no se atrevan, no se les ocurra», conminó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, a las gstiones de estos países para que no se sumen a los planes guerreristas de EEUU que buscan agredir a Venezuela.

Durante el despliegue del Plan Independencia 200 desde el estado Sucre, Rodríguez les recordó que «se están prestando para los planes perversos de una agresión contra el pueblo de Bolívar, se están prestando para desestabilizar a la región y este continente«.

En este sentido, afirmó que este despliegue en toda la región oriental del país cuenta con 34 puntos de resistencia activa para el resguardo del mar Caribe así como nuestra fachada atlántica.

«El pueblo venezolano está activado por la paz, presto por nuestra integridad territorial. El pueblo está listo para defender nuestra independencia y la paz», resaltó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión