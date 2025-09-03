Vías de Santa Isabel en colapso: Vecinos claman por el asfaltado de la carrera 4

Los vecinos de la carrera 4 con calle 3 de Santa Isabel, en la parroquia Guerrera Ana Soto del municipio Iribarren, hacen un llamado a las autoridades para que reparen una vía que se encuentra en un estado crítico desde hace casi dos años. La comunidad, preocupada por el deterioro progresivo de la calle, solicita urgentemente una solución de asfaltado.

Lenny Rodríguez, residente de la zona, explicó que el problema se originó cuando la hidrológica acudió a reparar una avería en las tuberías hace par de años. «Hidrolara reparó y dejó tapado con tierra, pero no asfaltaron», comentó Rodríguez.

Desde entonces, el hueco se ha ido agrandando debido al constante bote de agua y al paso de los vehículos. La situación es particularmente grave porque transita la ruta 5 del transporte público. «Los autobuses tienen que desviarse un poco más para poder transitar», afirmó.

Rodríguez aseguró que la solicitud fue presentada hace aproximadamente un año y medio a través de la aplicación VenApp. «Hice la solicitud y ahí estoy esperando la respuesta», señaló. La comunidad ha intentado en varias ocasiones obtener una solución, pero hasta la fecha, no han recibido respuesta.

Ante la falta de acción, los vecinos han decidido hacer público su caso. «Queremos que el alcalde vea esta información para que nos tome en cuenta», expresó Rodríguez, quien hizo un llamado directo al mandatario municipal. «Le hago el llamado al alcalde Yanys Agüero para que se acerque aquí y nos puedan dar respuesta de la solicitud». La comunidad espera que su voz sea escuchada y que el deterioro de la vía sea atendido antes de que el problema se agrave aún más.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto