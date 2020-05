Vettel terminará su relación con Ferrari al finalizar la temporada de F1 tras fracasar en su intento de devolver un título individual a la escuderia.

Sebastian Vettel, cuádruple campeón del mundo, dejará Ferrari cuando el nombre de su sucesor al lado del monegasco Charles Leclerc es una incógnita.

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8