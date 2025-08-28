Venezuela y Brasil condenan agresiones de EEUU. contra la región: «Deben ser detenidas de inmediato»

Los cancilleres Yván Gil y Mauro Vieira consideran que estas agresiones deben ser detenidas de inmediato para mantener el espíritu de paz y cooperación en el hemisferio.

Este miércoles en horas de la tarde, el canciller de la República, Yván Gil, y su homólogo de Brasil, Mauro Vieira, abordaron con preocupación las recientes acciones de Estados Unidos que representan una amenaza directa a la estabilidad de América Latina y el Caribe.

En un contacto telefónico, Gil

expuso en detalle el despliegue militar realizado por Washington en el Sur del Caribe con «buques militares y un submarino nuclear en aguas del Caribe», lo que el diplomático venezolano denunció es una “abierta violación” de la Zona de Paz proclamada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2014, así como el Tratado de Tlatelolco de 1967, que prohíbe las armas nucleares en América Latina. “Una amenaza nunca antes vista en nuestra región”, enfatizó.

Por su parte, Vieira coincidió en la necesidad de detener de inmediato estas acciones, que en su opinión son contrarias al espíritu de paz y cooperación que debe prevalecer en el hemisferio.Asimismo, compartió con Gil la preocupación de Brasil ante las medidas arancelarias impuestas por la administración estadounidense, que describió como una “guerra económica con multas políticas”. Vieira subrayó que estas prácticas constituyen una forma de «agresión injustificada» que afecta el desarrollo económico y la integración regional.

