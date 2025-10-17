Venezuela vuelve a caer al puesto 49 en el Ranking FIFA del mes de octubre

El equipo Vinotinto ahora se ubica en la casilla 49 del listado.

La selección de Venezuela volvió a caer posiciones en el ranking FIFA luego de la última actualización realizada por el organismo este viernes tras los últimos compromisos internacionales.

Con este nuevo resultado la Vinotinto cayó hasta la posición 49 del listado con un total de 1465.02 puntos, perdiendo así 12 uniades en comparación con el último ranking.

Este bajón se debe a las dos derrotas que sufrió Venezuela en la última Fecha de las Eliminatorias sudamericanas en las que perdieron 6-3 ante Colombia y 3-0 ante Argentina.

Argentina por su parte, perdió el primer lugar del ranking que ostentó tras conquistar el Mundial de Qatar 2022 tras caer a la tercera posición del listado con un total de 1870.32 tantos.

Ahora el primer puesto del ranking FIFA es de la selección de España con un total de 1875.37 puntos, mientras que Francia se coloca segundo con 1870.92 tantos, apenas unas milésimas por arriba de Argentina.

Los primeros 20 puestos del ranking FIFA tras los partidos de octubre

España – 1.881 puntos Argentina – 1.872 pts. Francia – 1.862 pts. Inglaterra – 1.824 pts. Portugal – 1.778 pts. Países Bajos – 1.760 pts. Brasil – 1.759 pts. Bélgica – 1.740 pts. Italia – 1.717 pts. Alemania – 1.713 pts. Croacia – 1.710 pts. Marruecos – 1.709 pts. Colombia – 1.696 pts. México – 1.683 Uruguay – 1.677 pts. Estados Unidos – 1.673 pts. Suiza – 1.653 pts. Senegal – 1.651 pts. Japón – 1.645 pts. Dinamarca – 1.641 pts. 49. Venezuela – 1.465.02

Hender «Vivo» González

Con información de Líder