Venezuela tuvo excelente desempeño en IV edición de la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía

Una medalla de oro, dos de bronce y tres menciones honoríficas logró la delegación de jóvenes venezolanos que participaron en la IV edición de la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía, competencia celebrada en la ciudad de Sochi en la Federación de Rusia.

Tras este triunfo de la delegación de jóvenes, el presidente Nicolás Maduro, a través de sus redes sociales, felicitó a estos jóvenes del Programa Nacional Semilleros Científicos por su extraordinario desempeño.

Aseguró además que, estos muchachos representan el fruto del trabajo sostenido de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación “Dr. Humberto Fernández-Morán” y del compromiso del sistema educativo con la formación integral.

«Tenemos futuro, inteligencia y fuerza para destacar en los escenarios más exigentes del mundo. Sigamos sembrando ciencia, conciencia y soberanía desde el conocimiento. ¡Gracias por dejar en alto el nombre de Venezuela!», resaltó.