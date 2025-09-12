«Venezuela tiene la doctrina de defensa más avanzada de América Latina y el Caribe», afirmó el presidente Nicolás Maduro

El jefe de Estado dijo que los nuevos modelos económicos y de seguridad han permitido hacer frente a las agresiones hasta vencerlas.

El presidente Nicolás Maduro aseguró que la doctrina de defensa del país es la más avanzada de América Latina y el Caribe.

Leer También: Jefe de Estado Nicolás Maduro lidera Plenaria Extraordinaria del V Congreso del PSUV

Maduro afirmó que la misma fue construida con un concepto estratégico de seguridad apartado de técnicas que se implementaban en el pasado.

«Venezuela rompió con esa visión colonial y empezamos la construcción de lo que hoy por hoy es la doctrina de defensa más avanzada de toda América Latina y del Caribe, junto a Cuba, junto a Nicaragua, junto a la ALBA porque vamos juntos», aseveró el jefe de Estado durante la Plenaria Extraordinaria del V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela.

En este sentido, el mandatario afirmó que la doctrina de defensa venezolana ha permitido hacer frente a diversas agresiones y vencerlas.

«Hemos enfrentado todas con una estrategia, una doctrina, un plan y un pueblo unido», dijo.

Por otra parte, el dignatario resaltó que Venezuela ha tenido un exitoso plan económico que le ha permitido avanzar en ese sector.

«Retroceder no es alternativa para nosotros. La independencia no tiene alternativa. La libertad rebelde de nuestro pueblo no tiene alternativa. La República no tiene alternativa», puntualizó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión